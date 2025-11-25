Mulino sanciona la ley que elimina el requisito obligatorio del examen de barra para ejercer la abogacía en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la ley que elimina el requisito obligatorio del examen de barra para ejercer la abogacía en Panamá.

La sanción del mandatario se da luego de que el pasado 21 de octubre el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, por insistencia, el proyecto que incluye eliminar el examen de barra como requisito para ejercer como abogado.

En julio pasado, la Asamblea había aprobado la modificación a la Ley 350, dejando como una opción hacer el examen de idoneidad profesional de abogado; es decir, no es obligatorio.

El presidente Mulino vetó el proyecto al considerar que su contenido “representa un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía, al impedir la elevación de los niveles profesionales que la carrera exige y que la ciudadanía legítimamente demanda”.

Pero, pese a las objeción de todo el proyecto por parte del presidente, el pleno de la Asamblea decidió mantener la postura de que el examen de barra no fuera obligatorio y lo aprobó por insistencia con el voto favorable de 50 diputados, es decir, más de las dos terceras parte del pleno. Ante este escenario, al mandatario sancionó el proyecto como lo establece la Constitución Política en su artículo 170:

“El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Nacional, a tercer debate. Si lo fuera solo en parte, volverá a segundo, con el único fin de formular las objeciones formuladas.

Si consideradas por la Asamblea Nacional las objeciones el proyecto fuere aprobado por los dos tercios de los Diputados que componen la Asamblea Nacional, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuviere la aprobación de este número de Diputados, el proyecto quedará rechazado".

Ahora entre los requisitos para ser abogado se establecer haber cumplido con al menos una de las siguientes opciones:

Aprobar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía, en el cual se calificará la capacidad analítica en temas jurídicos del aspirante. Se aplicará a quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de esta Ley.

Publicar su tesis en una revista indexada o especializada, como opción de graduación.

Prestar servicio voluntario por tres meses en despachos y juzgados del Órgano Judicial y del Ministerio Público, así como en instituciones públicas que cuenten con oficinas de asesoría legal.

En la Gaceta Oficial se publicó la Ley 500 del 24 de noviembre de 2025, la cual modifica la Ley 350 del 21 de diciembre de 2022, que regula el ejercicio de la abogacía en el país.