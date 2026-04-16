Multan a la promotora The Panoramic Residences Corp. por contaminación del río Matasnillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente (Miambiente) ordenó la paralización inmediata de un proyecto de construcción en el sector de Marbella, corregimiento de Bella Vista, e impuso una multa de $10,000, además de exigir la ejecución inmediata de las adecuaciones necesarias para corregir el daño ambiental, tras detectar una descarga ilegal de aguas contaminadas que afectaba directamente al río Matasnillo.

El proyecto, identificado como Moderna 360 Urban Living, a cargo de la sociedad The Panoramic Residences Corp., está ubicado en calle Los Jades, en Marbella. En redes sociales circuló un video en el que se observa una tubería descargando gran cantidad de agua con sedimentos —similares a mezcla de hormigón— directamente al río.

La promotora es representada legalmente por Nassly Argentina de la Concepción Ruiz Sequeira, quien figura como responsable del estudio de impacto ambiental (EIA), categoría I.

La medida se produjo luego de una denuncia ciudadana atendida por el equipo técnico de la entidad. Durante la inspección, se comprobó la existencia de una conexión clandestina al sistema pluvial que vertía sedimentos y residuos sólidos al afluente.

La construcción se trataba de un edificio de 23 niveles, con 18 plantas destinadas a apartamentos, además de niveles para estacionamientos, lobby y áreas de azotea, en un entorno urbano de alta densidad.

De acuerdo con el estudio aprobado, una de las condiciones era explícita: no se podían verter aguas al río Matasnillo. También se establecía que las actividades debían ejecutarse sin afectar el caudal ni la calidad del agua, así como evitar el depósito de materiales o desechos en el área del cauce.

Estas disposiciones contrastan con los hallazgos de Miambiente, que identificó descargas contaminantes hacia el río.

Durante la inspección, los funcionarios también detectaron malas prácticas en el manejo de desechos y el uso de estructuras de contención inadecuadas, lo que agravaba el impacto ambiental en la zona.

Cuestionamientos previos

El proyecto ya había generado inquietudes entre residentes del área. El 31 de octubre de 2025, el representante de Bella Vista, César Kiamco, remitió una nota al Ministerio de Ambiente trasladando preocupaciones de vecinos cercanos, incluyendo residentes del PH Torre del Pacífico A.

Miambiente ordenó la paralización inmediata de una obra en Marbella tras detectar una descarga ilegal de aguas con sedimentos al río Matasnillo, en respuesta a una denuncia ciudadana. Cortesía

En la comunicación se solicitaba evaluar aspectos como el uso de suelo, la densidad del proyecto, la disponibilidad de estacionamientos y la movilidad en la zona, así como las medidas de mitigación propuestas, en un entorno caracterizado por alta presión urbana.

Tras conocerse la contaminación, Kiamco reiteró la necesidad de determinar con precisión el alcance del impacto ambiental. Indicó que, aunque la presencia de sedimentos es común en obras de construcción, estos deben ser tratados adecuadamente antes de su disposición en el sistema pluvial.