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    Nadia del Río pide una audiencia de afectación de derechos contra Anel Flores; la cita es en mes y medio

    La exdirectora ejecutiva institucional de la Presidencia de la República Nadia del Río ha presentado varias acciones legales ante la Corte contra el contralor Anel Flores.

    Juan Manuel Díaz
    Nadia del Río pide una audiencia de afectación de derechos contra Anel Flores; la cita es en mes y medio
    Anel Flores, contralor general de la República (izq.) y Nadia del Río (dere.).

    El contralor Anel “Bolo” Flores deberá enfrentar una audiencia de afectación de derechos solicitada por la exdirectora ejecutiva institucional de la Presidencia de la República, Nadia del Río.

    +info

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    Del Río reclama porque, entre las cuentas bancarias que le fueron secuestradas por la Contraloría como parte de una investigación a su patrimonio, está aquella en la que se deposita la pensión de manutención de su hija menor de edad.

    Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que Flores ya fue notificado de la audiencia, que está programada para celebrarse el próximo 24 de agosto.

    No es la primera acción legal que la exfuncionaria presenta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las diligencias del contralor Flores, luego que este ordenó el secuestro de sus bienes y envió al Ministerio Público una auditoría forense que abarca el periodo en el que ejerció el cargo público en el Ministerio de la Presidencia.

    Del Río, a través de su abogado Ángel Álvarez, presentó una demanda de inconstitucionalidad y un amparo de garantías constitucionales contra las acciones emprendidas por Flores.

    Nadia del Río pide una audiencia de afectación de derechos contra Anel Flores; la cita es en mes y medio
    Nadia del Río

    La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta contra la Resolución 3126-2026, de 23 de septiembre de 2025, expedida por la Contraloría, mediante la cual se dio apertura a un proceso de investigación.

    Mientras que el amparo de garantías constitucionales ataca una supuesta orden verbal impartida por la Dirección General del Registro Público, para aplicar medidas cautelares sobre bienes de la exfuncionaria.

    La demanda de inconstitucionalidad quedó en manos del magistrado Carlos Villalobos, mientras que el amparo de garantías constitucionales fue asignado al despacho del magistrado Olmedo Arrocha.

    Este martes 7 de julio, la Contraloría anunció que presentó ante el Ministerio Público siete denuncias penales; en cuatro de ellas se hace alusión a funcionarios de la pasada administración, incluyendo a Del Río.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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