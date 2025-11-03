Narcolanchas cambian ruta por presión de Estados Unidos; Panamá incauta grandes cargamentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El decomiso de más de una tonelada de drogas en los últimos tres días por parte de los estamentos de seguridad demuestra que las redes criminales están moviendo sus lanchas rápidas con cargamentos ilícitos hacia Panamá, debido a la presión que se ejerce actualmente en el Caribe.

Así lo confirmó el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien explicó que en los últimos días se han realizado importantes incautaciones en varios puertos del país, además de decomisos en embarcaciones interceptadas por las autoridades.

De acuerdo con Fernández, la presión efectuada tanto en el Caribe como en el Pacífico contra estas lanchas rápidas ha obligado a las redes del narcotráfico a trasladar parte de sus operaciones hacia el territorio panameño.

Desde el pasado 2 de septiembre, buques de guerra del Gobierno de los Estados Unidos han ejecutado 16 operaciones en las que han hundido varias embarcaciones cargadas con drogas en aguas del Caribe, en el marco de una ofensiva destinada a desarticular las operaciones del Cártel de los Soles, presunta organización criminal que opera en Venezuela.

La Armada de los Estados Unidos se ha atribuido el hundimiento de varias narcolanchas que transportaban drogas con destino a ese país. Según las autoridades estadounidenses, unas 64 personas habrían fallecido en estas acciones.

El sábado 30 de octubre, el secretario de los Estados Unidos, Peter Hegseth, anunció —a través de la red social X— el hundimiento de una narcolancha y la muerte de tres de sus tripulantes.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Estas operaciones se iniciaron el pasado 2 de septiembre, tras un anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre su lucha frontal contra los carteles del narcotráfico, a los que calificó como organizaciones terroristas.

Decomisos en Panamá

El pasado sábado, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó un cargamento de 1,082 kilos de cocaína al sur de la Ermita de San Carlos y logró la aprehensión de dos personas que transportaban la droga en una lancha rápida.

Según las investigaciones, la embarcación partió del área de Buenaventura, Colombia, y tenía como destino Centroamérica y, posteriormente, los Estados Unidos.

La droga estaba oculta en varios bultos distribuidos dentro de la nave.

Ese mismo día, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó otros 350 paquetes de cocaína dentro de un contenedor en tránsito por un puerto del Pacífico, cuyo destino final era Europa.

En este caso, los estupefacientes se encontraban dentro de varios maletines mezclados con la carga legítima que transportaba el contenedor.

En tanto, en una operación realizada este lunes 3 de noviembre, el Senan se incautó de 300 kilos de cocaína dentro de otro contenedor que tenía como destino el puerto de Helsingborg, Suecia.

En ambos casos, las autoridades estiman que los contenedores fueron contaminados con la droga por redes locales que operan en asocio con funcionarios portuarios.

Durante el presente año, las autoridades han decomisado unas 80 toneladas de drogas en operaciones ejecutadas por el Senan, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional.