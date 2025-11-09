Naufraga lancha con migrantes en la costa arriba de Colón; se reporta la muerte de una menor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una lancha que transportaba migrantes en aguas de la costa arriba de la provincia de Colón naufragó en horas de la mañana de este domingo, 9 de noviembre, reportándose la muerte de una menor de tres años.

Autoridades locales de la costa arriba colonense confirmaron, de forma preliminar, que la embarcación partió desde Miramar, distrito de Santa Isabel, con cerca de 20 migrantes, hacia el vecino país de Colombia.

Se informó que la mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana y que forman parte de la migración inversa.

Algunos de los viajeros regresaron a Miramar y otros fueron trasladados a recibir atención médica tras el accidente.

Esta tarde, en un comunicado conjunto, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Marítima de Panamá se informó que la lancha estaba acreditada exclusivamente para la pesca artesanal, con la patente de navegación vencida. Además, que la lancha zarpó desde un muelle no autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá y sufrió un naufragio mientras transportaba a 18 adultos migrantes y 3 menores de edad.

Se resalta que en el naufragio falleció una menor de nacionalidad colombiana, de tres años de edad, pese a las maniobras de reanimación pulmonar.

De igual forma, las autoridades indicaron que una lancha privada brindó auxilio a las personas.

Desde que Estados Unidos endureció las restricciones para que los migrantes ingresen a ese país, miles de personas decidieron retornar a sus países de origen.

Cabe recordar que gran parte de estos migrantes se dirigieron hacia el norte del continente tras cruzar la selva del Darién.