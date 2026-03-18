‘Mano criminal’ en los incendios de La Yeguada y Los Andes; Navarro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó este miércoles 18 de marzo que el incendio que afecta la Reserva Forestal de La Yeguada, provincia de Veraguas, fue provocado.

“Son incendios que, como el que vimos acá en Panamá, están causando daños materiales terribles y poniendo en riesgo la vida de la gente”, afirmó Navarro.

Sobre el siniestro en La Yeguada, adelantó que están haciendo las evaluaciones finales para dar el respectivo informe de que la situación está controlada.

Resaltó que en las labores de extinción participaron los Bomberos, el Servicio Nacional Aeronaval, los voluntarios del Ministerio de Ambiente, personal del Parque La Yeguada y que con el apoyo de la comunidad se pudo enfrentar el siniestro durante cinco días.

“La lección es que no podemos seguir causando estos incendios. Si seguimos así, vamos a tener que enfrentar siniestros con pérdidas de vidas humanas”, afirmó Navarro.

El titular de Ambiente fue enfático en que en este incendio en La Yeguada, al igual que en el que se registró en el cerro La Cruz, en Los Andes, distrito de San Miguelito, hubo “mano criminal”.

El incendio forestal en la Reserva Forestal La Yeguada afectó casi 100 hectáreas y el Ministerio Público abrió una investigación por posible causa criminal.

Ayer martes, en horas de la tarde, los Bomberos tuvieron que atender un incendio en el cerro La Cruz, en Los Andes, el cual está prácticamente controlado.

Además, en el vertedero del distrito de Chepo, personal de las estaciones del sector este de los Bomberos logró controlar el incendio en un 95%.