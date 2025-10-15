Nepotismo y falsificación de títulos: Antai impone sanciones a funcionarios públicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció la sanción de 13 servidores públicos de distintas instituciones del Estado, tras comprobarse violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Entre los casos más relevantes figura el de una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), quien presentó un diploma falso para acreditar una formación académica inexistente.

La Antai confirmó el hecho tras verificar con el colegio al que supuestamente pertenecía el título. La servidora reconoció la irregularidad y la institución recomendó su destitución inmediata, además de remitir el caso al Ministerio Público por uso de documentación fraudulenta.

Otro caso involucra a un funcionario del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), señalado por litigar durante su jornada laboral sin autorización. El Órgano Judicial confirmó su participación en audiencias en los días indicados, por lo que la Antai también recomendó su destitución.

En el ámbito municipal, la entidad sancionó al alcalde del Municipio de Balboa y a uno de sus funcionarios por nepotismo, tras verificarse un vínculo familiar de segundo grado de afinidad entre ambos. Una situación similar se registró en el Municipio de San Carlos, donde se comprobó la contratación de un familiar dentro de la estructura de la alcaldía.

La entidad informó que también actuó en juntas comunales. En Sajalices (Panamá Oeste), un funcionario fue destituido por mantener un vínculo familiar con el suplente de la representante, quien junto a la representante principal también fue sancionada. En Canta Gallo (Chiriquí), el representante del corregimiento fue sancionado por contratar a su prima, violando los principios éticos del servicio público.

Por último, dos funcionarias de la Universidad de Panamá fueron sancionadas tras comprobarse un caso de nepotismo.

#COMUNICADO. ANTAI SANCIONA A 13 SERVIDORES PÚBLICOS EN RECIENTES EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS pic.twitter.com/e9KtDdJARq — ANTAI (@ANTAI_Panama) October 14, 2025

“Ejercer una función pública conlleva una alta responsabilidad moral y legal. Los recursos del Estado pertenecen a los ciudadanos y deben ser administrados con ética, honestidad y transparencia”, reiteró la Antai en su comunicado.

La institución advirtió que cualquier desviación de los principios éticos será investigada y sancionada con todo el peso de la ley.