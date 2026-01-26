Nepotismo y faltas éticas: ANTAI sanciona a servidores públicos de varias entidades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estas son las sanciones impuestas por la ANTAI a 11 servidores públicos

Once servidores públicos de distintas entidades del Estado fueron sancionados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) tras comprobarse la comisión de faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos.

De acuerdo con la entidad, uno de los expedientes se originó a partir de una denuncia anónima por presunto nepotismo contra cuatro funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia, específicamente la jefa y subjefa de Recursos Humanos, quienes mantenían a sus hijas nombradas dentro de la institución.

La investigación confirmó los hechos y, aunque las hijas renunciaron a sus cargos, la ANTAI recomendó la destitución de ambas funcionarias. No obstante, tras la presentación de recursos de reconsideración y la posterior renuncia de las involucradas, se decretó la sustracción de materia en el expediente.

En otro caso, también derivado de una denuncia anónima, la entidad investigó a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, por la presunta existencia de un vínculo de parentesco con una persona nombrada en el municipio, específicamente su nuera.

Tras comprobarse que la funcionaria formaba parte de la estructura organizacional municipal, se recomendó la destitución de la alcaldesa y le impuso una sanción equivalente al 50% de su salario mensual.

Asimismo, la entidad atendió una denuncia contra dos servidores públicos de la Universidad de Panamá por presuntos actos de nepotismo. Luego de la investigación correspondiente, se determinó que ambos incurrieron en conductas contrarias al Código de Ética, por lo que fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

Adicionalmente, se presentaron denuncias contra tres servidores públicos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quienes no contaban con los títulos académicos requeridos para los cargos que desempeñaban.

Aunque los funcionarios alegaron experiencia laboral, la investigación confirmó la falta de titulación exigida, por lo que se aplicaron las sanciones correspondientes.

En otro expediente, la ANTAI recibió dos denuncias adicionales relacionadas con el incumplimiento del horario laboral: una contra una funcionaria del Ministerio de Educación y otra contra un funcionario de la Universidad de Panamá.

Tras las investigaciones, se comprobó el incumplimiento de la jornada laboral, motivo por el cual ambos servidores públicos fueron sancionados.