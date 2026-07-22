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    Seguirá detenido

    Niegan cambio de medida cautelar a exdirector de la AMP, Noriel Araúz

    Juan Manuel Díaz
    Niegan cambio de medida cautelar a exdirector de la AMP, Noriel Araúz
    Exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz. Archivo

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida de detención provisional para el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, imputado por el delito de enriquecimiento injustificado.

    En una decisión de dos a uno, los magistrados Carlos Barragán, José Correa y Andrés Reyes estimaron que en ese caso la medida de detención provisional es la más idónea en este momento procesal.

    Durante la audiencia, que se inició a las 2:00 p.m., el magistrado Barragán salvó su voto por considerar que en este caso se podía aplicar la medida cautelar de depósito domiciliario y aplicación del brazalete electrónico.

    Araúz, administrador de la AMP en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), fue aprehendido el pasado 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando retornaba en un avión procedente de Paraguay.

    La aprehensión fue solicitada por la fiscalía anticorrupción el pasado 4 de junio, pero no se había podido ejecutar dado que Araúz se encontraba fuera del país.

    De acuerdo con las investigaciones, Araúz no habría podido justificar ingresos por un monto de $1.3 millones, tras concluir su gestión como director de la AMP.

    La investigación inició cuando la Contraloría General de la República entregó un informe de auditoría en abril de 2026 y se procedió a realizar una verificación de sus ingresos durante los cinco años que fungió como administrador de la AMP.

    Bajo su gestión, la AMP renovó las concesiones portuarias de Panama Ports Company (PPC), en Balboa y Cristóbal, y Panama Colon Container Port (PCCP), en isla Margarita. Ambas decisiones fueron muy cuestionadas. Posteriormente, el contrato de PPC quedó sin efecto por mandato de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el de PCCP fue rescindido por incumplimiento.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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