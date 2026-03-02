Niegan casa por cárcel a exasesor de la Asamblea acusado por el homicidio de Claudia Timpson

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ronaldo Gabriel Machado Soto, el hombre señalado por el presunto asesinato de su novia, Claudia Timpson, en diciembre de 2024, continuará en prisión.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, negó el cambio de la medida cautelar de detención provisional por depósito domiciliario.

Durante la audiencia celebrada el viernes 27 de febrero, la jueza rechazó la solicitud al considerar que los riesgos procesales se mantienen, que la naturaleza del hecho es gravísima y que no han variado los elementos tomados en cuenta al momento de imponer la detención provisional.

La solicitud de sustitución de medida fue presentada por el abogado del procesado, Reynaldo Ceballo, quien anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la decisión.

Por ello, el Órgano Judicial programó la audiencia de apelación para el próximo 13 de marzo, a las 2:00 p.m., en la sala 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

Machado Soto fue excandidato a representante de Ancón y exfuncionario de la Asamblea Nacional. Figuró en la planilla del Órgano Legislativo con el cargo de asesor y un salario de $2,000 mensuales.

Fue capturado por la Policía Nacional el 15 de diciembre de 2024 en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Está acusado de asesinar a su novia, Claudia Timpson, estudiante de Derecho de 22 años, presuntamente tras un altercado. El cuerpo fue hallado en la vía Centenario, cerca del estadio Rod Carew.

Claudia Anabel Timpson Gutiérrez

El imputado, sin embargo, afirmó ante las autoridades que no tenía intención de asesinarla y que se trató de un disparo accidental producto de un forcejeo.

El crimen de Claudia Timpson conmocionó a la opinión pública y provocó en ese momento reacciones de diversas entidades oficiales.