Panamá, 02 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AUDIENCIA

    Niegan casa por cárcel a exasesor de la Asamblea acusado por el homicidio de Claudia Timpson

    José González Pinilla
    Niegan casa por cárcel a exasesor de la Asamblea acusado por el homicidio de Claudia Timpson
    Ronaldo Gabriel Machado Soto.

    Ronaldo Gabriel Machado Soto, el hombre señalado por el presunto asesinato de su novia, Claudia Timpson, en diciembre de 2024, continuará en prisión.

    +info

    Ronaldo Machado, excandidato a representante, permanecerá detenido y enfrenta cargos por el asesinato de su parejaRonaldo Machado, presunto homicida de Claudia Timpson, figura como asesor en la Asamblea Nacional

    La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, negó el cambio de la medida cautelar de detención provisional por depósito domiciliario.

    Durante la audiencia celebrada el viernes 27 de febrero, la jueza rechazó la solicitud al considerar que los riesgos procesales se mantienen, que la naturaleza del hecho es gravísima y que no han variado los elementos tomados en cuenta al momento de imponer la detención provisional.

    La solicitud de sustitución de medida fue presentada por el abogado del procesado, Reynaldo Ceballo, quien anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la decisión.

    Por ello, el Órgano Judicial programó la audiencia de apelación para el próximo 13 de marzo, a las 2:00 p.m., en la sala 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

    Machado Soto fue excandidato a representante de Ancón y exfuncionario de la Asamblea Nacional. Figuró en la planilla del Órgano Legislativo con el cargo de asesor y un salario de $2,000 mensuales.

    Fue capturado por la Policía Nacional el 15 de diciembre de 2024 en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

    Está acusado de asesinar a su novia, Claudia Timpson, estudiante de Derecho de 22 años, presuntamente tras un altercado. El cuerpo fue hallado en la vía Centenario, cerca del estadio Rod Carew.

    Niegan casa por cárcel a exasesor de la Asamblea acusado por el homicidio de Claudia Timpson
    Claudia Anabel Timpson Gutiérrez

    El imputado, sin embargo, afirmó ante las autoridades que no tenía intención de asesinarla y que se trató de un disparo accidental producto de un forcejeo.

    El crimen de Claudia Timpson conmocionó a la opinión pública y provocó en ese momento reacciones de diversas entidades oficiales.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Ningún partido se parece a otro, mis guerreros compitieron’: Dimas Ponce aplaude fortaleza mental de Oeste en victoria. Leer más