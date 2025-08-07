Panamá, 07 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Blanqueo de capitales

    Niegan levantamiento de cuentas congeladas a empresa y coimputado en caso Operación Jericó

    Juan Manuel Díaz
    La Fiscalía de Drogas sostiene que la empresa Servicios Múltiples Rama presuntamente fue usada para actividades de blanqueo de capitales..

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial negó el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas de la empresa Servicios Múltiples Rama y de Omar Ortega, coimputado junto a Abraham Rico Pineda y otras 26 personas por el delito de blanqueo de capitales, relacionado con la Operación Jericó.

    Durante una audiencia realizada la tarde de este miércoles, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Frank Torres, Greta Marchosky y Marisabel Bazán decidieron mantener la decisión de un juez de garantías, quien ordenó cautelar una cuenta de la empresa Servicios Múltiples Rama por la suma de 64 mil 484 dólares, y otra cuenta perteneciente a su representante legal, Omar Ortega, por un monto de 5 mil 737 dólares.

    Los magistrados decidieron mantener cauteladas dichas cuentas al considerar que la Fiscalía de Drogas actuó dentro del término establecido por la ley para inmovilizar los fondos.

    La fiscal de Drogas, Janeth Acuña, aseguró que a través de estas cuentas —una abierta en Credicorp Bank y otra en la Caja de Ahorros— se movieron fondos procedentes de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, los cuales posteriormente fueron canalizados a través del sistema bancario nacional.

    Acuña detalló que, durante la investigación, se logró establecer que Abraham Rico Pineda y Omar Ortega tuvieron una amplia participación en el esquema utilizado para el blanqueo de capitales.

    Sin embargo, las abogadas defensoras Elkis Martínez y Nadia Castillo alegaron que la fiscalía se excedió en el término legal para hacer efectiva la cautelación de las cuentas.

    Abraham Rico Pineda. Foto: Isaac Ortega

    Por otra parte, el tribunal decidió no pronunciarse respecto al levantamiento de las medidas cautelares aplicadas a las cuentas bancarias de las sociedades Innova Productions y Visionary Contest, ambas ligadas a Omar Ortega, por considerar que estas empresas no contaban con un representante legal en la audiencia donde se ordenó la cautelación de sus cuentas.

    Los magistrados ordenaron que el juez de garantías debe establecer una nueva fecha de audiencia para analizar esta situación y determinar si es procedente mantener la medida cautelar impuesta.

    La Fiscalía de Drogas tiene hasta este mes de agosto para concluir las investigaciones relacionadas con la Operación Jericó, luego de que un juez de garantías le concediera una prórroga de seis meses para finalizarlas.

    El pasado 21 de agosto de 2023, el juez de garantías Mike Zúñiga imputó cargos y concedió dicho término a la fiscalía para concluir el proceso.

    Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, también investigado en esta causa, se encuentra detenido en la cárcel El Renacer, por su presunta vinculación con una red dedicada al blanqueo de capitales.

    La Operación Jericó, iniciada el 30 de junio de 2023, es considerada una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado en Panamá. Según el Ministerio Público, esta red transnacional movilizaba cargamentos de cocaína, lavaba capitales y tejía alianzas con sectores del poder político, empresarial y de seguridad del país.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

