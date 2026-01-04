Nombran a Francisco Castro Rodríguez subdirector encargado de la Policía Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El comisionado Francisco Antonio Castro Rodríguez asumió el cargo de subdirector general encargado de la Policía Nacional, informó la entidad a través de un comunicado oficial.

Según la institución, el uniformado cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la administración policial y una sólida formación académica.

Castro Rodríguez es licenciado en Administración Pública Policial, posee un posgrado en Docencia Superior y una maestría en Educación.

Además, ha cursado un diplomado estratégico en Gestión y Defensa Nacional, un curso estratégico de Seguridad Multidimensional Nacional y un diplomado en Plana Mayor, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros estudios.

Dentro de la Policía Nacional, ha ocupado diversos cargos, entre ellos inspector general, director nacional de docencia, jefe de la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Justo Arosemena y jefe del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.