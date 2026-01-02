Nombran a Héctor De Sedas como nuevo subdirector de Senafront

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El comisionado Héctor De Sedas fue nombrado por el presidente José Raúl Mulino como subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El nombramiento de De Sedas, quien recientemente ocupó la Secretaría General de la entidad, se hizo efectivo mediante el Decreto Ejecutivo N.° 31 del 31 de diciembre de 2025, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y publicado en la Gaceta Oficial.

De Sedas devengará un salario mensual de 6,000 dólares, además de un sobresueldo de 250 dólares y gastos de representación por 1,500 dólares.

El actual director de Senafront es el comisionado Larry Solís.