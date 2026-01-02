Panamá, 02 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SEGURIDAD PÚBLICA

    Nombran a Héctor De Sedas como nuevo subdirector de Senafront

    José González Pinilla
    Nombran a Héctor De Sedas como nuevo subdirector de Senafront
    Héctor De Sedas Cedeño. Cortesía

    El comisionado Héctor De Sedas fue nombrado por el presidente José Raúl Mulino como subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    El nombramiento de De Sedas, quien recientemente ocupó la Secretaría General de la entidad, se hizo efectivo mediante el Decreto Ejecutivo N.° 31 del 31 de diciembre de 2025, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y publicado en la Gaceta Oficial.

    De Sedas devengará un salario mensual de 6,000 dólares, además de un sobresueldo de 250 dólares y gastos de representación por 1,500 dólares.

    El actual director de Senafront es el comisionado Larry Solís.

    Nombran a Héctor De Sedas como nuevo subdirector de Senafront
    Nombramiento de Héctor De Sedas en Senafront.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía. Leer más