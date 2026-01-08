Panamá, 08 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INSEGURIDAD

    ‘Nos molieron a golpes’: denuncian agresiones en Skate Park de la cinta costera

    José González Pinilla
    ‘Nos molieron a golpes’: denuncian agresiones en Skate Park de la cinta costera
    El Skatepark de la cinta costera III. Foto tomada de Faceebook @Skatepark

    Un grupo de jóvenes que practica patinaje en el Skate Park de la Cinta Costera III denunció haber sido atacado por un grupo de menores mientras realizaban sus actividades deportivas.

    Roberto Velásquez, patinador con 15 años de experiencia y cantautor panameño, relató que hace algunos días recibió golpes por parte de lo que describió como una “pandilla”.

    “Nos molieron a golpes, literalmente”, afirmó Velásquez, mientras mostraba las heridas en distintas partes de su cuerpo en un video difundido en redes sociales.

    Indicó que no es la primera vez que estos menores lanzan piedras contra personas que transitan por la zona o que utilizan las instalaciones del Skate Park, que está a pocos metros El Chorrillo.

    “No vinieron directamente a buscarme a mí ni a mi amigo, porque nosotros siempre nos defendemos”, señaló.

    Agregó que el día de los hechos, agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), encargados de la seguridad en la Cinta Costera, llegaron aproximadamente cinco minutos después del incidente.

    “Nosotros solo pedimos más seguridad. Este es el único parque de este tipo en la ciudad y lo que hacemos aquí es deporte”, expresó Velásquez.

    Por su parte, la diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler, manifestó que este tipo de hechos genera preocupación, ya que transmite el mensaje de que no existen espacios seguros en áreas que deberían serlo.

    “Estamos ante un fallo estructural, no solo en materia de seguridad, sino también en la protección de menores. No podemos normalizar estos espacios como zonas de temor”, sostuvo la diputada.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • Embajador de Estados Unidos a Jairo Salazar: ‘¿Nos vemos en Miami?’. Leer más