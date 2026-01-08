‘Nos molieron a golpes’: denuncian agresiones en Skate Park de la cinta costera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de jóvenes que practica patinaje en el Skate Park de la Cinta Costera III denunció haber sido atacado por un grupo de menores mientras realizaban sus actividades deportivas.

Roberto Velásquez, patinador con 15 años de experiencia y cantautor panameño, relató que hace algunos días recibió golpes por parte de lo que describió como una “pandilla”.

“Nos molieron a golpes, literalmente”, afirmó Velásquez, mientras mostraba las heridas en distintas partes de su cuerpo en un video difundido en redes sociales.

Indicó que no es la primera vez que estos menores lanzan piedras contra personas que transitan por la zona o que utilizan las instalaciones del Skate Park, que está a pocos metros El Chorrillo.

“No vinieron directamente a buscarme a mí ni a mi amigo, porque nosotros siempre nos defendemos”, señaló.

Jóvenes que patinan en la cinta costera 3, son agredidos y piden más seguridad @policiadepanama pic.twitter.com/ixFZuqJXOR — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) January 7, 2026

Agregó que el día de los hechos, agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), encargados de la seguridad en la Cinta Costera, llegaron aproximadamente cinco minutos después del incidente.

“Nosotros solo pedimos más seguridad. Este es el único parque de este tipo en la ciudad y lo que hacemos aquí es deporte”, expresó Velásquez.

Por su parte, la diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler, manifestó que este tipo de hechos genera preocupación, ya que transmite el mensaje de que no existen espacios seguros en áreas que deberían serlo.

“Estamos ante un fallo estructural, no solo en materia de seguridad, sino también en la protección de menores. No podemos normalizar estos espacios como zonas de temor”, sostuvo la diputada.