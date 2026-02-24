Nueva condena contra Ventura Ceballos: 64 meses por fuga de La Mega Joya

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El dominicano de 50 años está en prisión por el homicidio de cinco jóvenes de La Chorrera.

Gilberto Ventura Ceballos fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá a 64 meses de prisión por fugarse de una celda de extrema seguridad del Centro Penitenciario La Mega Joya en febrero de 2020.

Los jueces Fernando Basurto (presidente), Erick Valencia y Boston Estribi emitieron la sentencia este martes 24 de febrero, tras considerar que Ventura Ceballos, dominicano de 50 años, cometió el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de “evasión agravada”. Además, decretaron como pena accesoria el pago de una multa de $700.

La decisión, informó el Órgano Judicial, fue adoptada tras la validación del acuerdo de pena N.° 4, de 24 de febrero de 2026, consensuado entre el Ministerio Público, representado por los fiscales Yamileth Pimentel y Frederick Montero, y el abogado del detenido, Roys Navarro.

Ventura Ceballos fue recapturado el jueves 13 de febrero, 10 días después de haberse evadido. Fue encontrado escondido debajo de un puente, en el sector de El Salado, en Remedios, provincia de Chiriquí.

Fue condenado a 50 años de prisión por el homicidio de cinco jóvenes de La Chorrera.

Los crímenes se cometieron entre 2010 y 2011. Sus víctimas, además de Georgina, fueron Yessenia Argelis Loo, Yong Lian Wu, Samy Zeng Chen y Mauricio Liu Wong, todos secuestrados y asesinados. Por este caso fue condenado a 50 años de cárcel (pena que posteriormente fue rebajada a 30 años).

En diciembre de 2016, Ventura Ceballos se fugó por primera vez y fue recapturado en Costa Rica en 2017. En 2020 se le rebajó la condena de 50 a 30 años de prisión, lo que generó indignación.