    Nuevo ‘Código Procesal Civil’ reduce en 600 días el tiempo de trámite de los procesos

    Juan Manuel Díaz
    El magistrado Olmedo Arrocha presentó una rendición de cuentas de los 100 días de la implementación del Código Procesal Civil. Cortesía/Órgano Judicial

    El Órgano Judicial requerirá una dotación presupuestaria adicional de $10 millones para completar la implementación del Código Procesal Civil (CPC), recursos que estarán destinados principalmente a la adecuación de salas de audiencias, el nombramiento de jueces y la capacitación del personal, informó el magistrado Olmedo Arrocha.

    Arrocha presentó un balance de los primeros 100 días de implementación del nuevo Código Procesal Civil, periodo en el que destacó avances significativos, como la reducción del tiempo de tramitación de los procesos, que pasó de 800 días a 200 días, así como la preparación de los funcionarios judiciales en el uso del nuevo sistema.

    No obstante, reconoció que aún existen retos importantes, entre ellos la evacuación de unos 10 mil expedientes correspondientes al sistema anterior, los cuales se encuentran en fase de liquidación.

    En ese sentido, explicó que el Órgano Judicial prevé evacuar estos expedientes en un plazo de hasta tres años, para lo cual se ha conformado un equipo especializado encargado de atender estos procesos.

    Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, el 13 de octubre de 2025, han ingresado 4,645 causas, de las cuales 288 se tramitan en los Tribunales Superiores, 1,114 en los juzgados de circuito y 2,443 en los juzgados municipales.

    El incremento de casos en los juzgados municipales responde a que, con la reforma, el monto de las causas que pueden conocer se elevó de $5,000 a $10,000.

    Arrocha precisó que el Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Colón y Darién, así como la comarca Guna Yala, concentra el 70 % de los casos actualmente en trámite.

    En cuanto al tipo de procesos, los ejecutivos encabezan la estadística con 1,130 causas, seguidos de sucesiones (472), procesos ordinarios (347), amparos (204), procesos sumarios (182) y matrimonios (52), entre otros.

    Órgano Judicial inaugura edificio sede del Sistema Oral de la jurisdicción Civil. Foto/Cortesía

    El magistrado también reconoció dificultades en el proceso de notificaciones, principalmente por problemas en la ubicación de las direcciones o cambios de domicilio. Detalló que, de 1,442 trámites de notificación gestionados, 728 han sido efectivos, mientras que 712 permanecen pendientes, lo que representa una efectividad del 50.49 %.

    Pese a estas limitaciones, Arrocha aseguró que se ha logrado una reducción sustancial en los tiempos de tramitación de los expedientes.

    Indicó además que, aunque el nuevo sistema —basado en la oralidad— aún requiere un periodo de adaptación por parte de algunos abogados litigantes, el principal desafío ha sido reducir el rezago judicial existente en la jurisdicción civil.

    Finalmente, reiteró la necesidad de nombrar más jueces para mejorar la eficiencia del sistema, ante el aumento sostenido de causas que ingresan a los distintos despachos judiciales y la exigencia de una justicia más ágil y expedita.

