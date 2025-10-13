Nuevo modelo de justicia civil en Panamá busca agilizar procesos y reducir tiempos

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este lunes 13 de octubre dará inicio la implementación formal del nuevo Código Procesal Civil de Panamá, el cual busca optimizar el servicio de administración de justicia en materia civil.

A través de la Ley 402 del 9 de octubre de 2023 se adoptó el Código Procesal Civil, que consta de 809 artículos. En el artículo 9 de la citada ley se establece que la jurisdicción civil es la facultad del Estado de administrar justicia en las causas de naturaleza civil y comercial, ejercida por los juzgados y tribunales constituidos y organizados conforme a la Constitución Política y a la ley.

El pasado 10 de octubre, el Órgano Judicial inauguró el edificio sede del Sistema Oral de la Jurisdicción Civil, ubicado en la calle Enrique J. Arce, Carrasquilla, corregimiento de San Francisco. Este recinto albergará la operación judicial bajo el modelo de gestión en oralidad para el Primer Circuito Judicial.

Durante el acto, el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, presidente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinador general de la modernización del proceso civil, destacó que en esta sede se procesará y atenderá más del 60% de todas las demandas civiles del país, lo que representa el 30% del total de los casos del sistema judicial panameño.

Arrocha expresó su confianza en el compromiso y la vocación del equipo humano del Órgano Judicial “para seguir ejecutando este cambio y ofrecer procesos ágiles, transparentes y accesibles, donde la tecnología, la eficiencia, la eficacia y la efectividad se pongan al servicio de las personas, elevando la capacidad de respuesta para emitir decisiones en tiempo razonable”.

Por su parte, la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias, resaltó que “la oralidad, piedra angular de este nuevo sistema, nos convoca a audiencias vivas, inmediatas, cara a cara, en las que el juez escucha, analiza y decide con prontitud y claridad. Este paso no solo representa un cambio de procedimiento; simboliza una nueva cultura judicial donde la verdad procesal se construye en tiempo real y la justicia se aproxima con mayor celeridad a quienes la reclaman”.

López Arias subrayó que el compromiso del Órgano Judicial es garantizar que cada persona, sin distinción, encuentre una respuesta justa, clara y oportuna. “La meta es reducir los tiempos en primera y segunda instancia, para que la resolución de los procesos civiles no tome cuatro o cinco años”, añadió.

El edificio sede del Sistema Oral cuenta con equipamiento tecnológico en las salas de audiencias, oficinas para jueces orales y adjuntos, alguaciles ejecutores, la Primera Oficina Judicial, ventanilla de atención al usuario, el Centro de Información y Atención al Ciudadano, la oficina del Registro Único de Entrada (RUE) y el Centro de Custodia de Expedientes Vigentes. También dispone de salas de métodos alternos de resolución de conflictos y facilidades para personas con discapacidad, como rampas, baños adaptados, ascensores y sistema Braille.

La propuesta para actualizar la justicia civil fue presentada en enero de 2023 por la magistrada presidenta López Arias ante la Asamblea Nacional, luego de tres años de trabajo conjunto entre el Órgano Judicial, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil. La iniciativa fue sancionada en octubre de ese año por el entonces presidente Laurentino Cortizo y el exministro de Gobierno, Roger Tejada.

El nuevo Código Procesal Civil busca ofrecer una justicia más pronta, transparente y cercana al ciudadano, garantizando una tutela judicial efectiva y resoluciones de calidad. Asimismo, adopta los principios de economía procesal, simplificación de trámites y ausencia de formalismos innecesarios, con el fin de reducir la duración de los procesos y asegurar la igualdad de condiciones entre las partes.