Odebrecht aún debe $146 millones de multa aplicada por tribunal

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Anticorrupción insistió en que la empresa Odebrecht cumpla con el pago de la totalidad de la multa de $220 millones que le fue impuesta, tras reconocer que pagó coimas para la obtención de contratos de infraestructura en Panamá entre los años 2010-2014.

Durante una audiencia celebrada el lunes el fiscal anticorrupción de cumplimiento Javier Cuadra solicitó a un juez de cumplimiento hacer efectiva la cancelación de los $146 millones que aún adeuda Odebrecht.

El fiscal Cuadra solicitó al juez ordenar la retención de todos los fondos que las diferentes instituciones mantengan para cancelar deudas con la empresa brasileña y que sean entregados al Tesoro Nacional como parte de la deuda pendiente.

El pasado 20 de enero la fiscalía solicitó la retención de $2 millones que el Metro de Panamá entregaría a la empresa por trabajos realizados en la línea uno del Metro de Panamá para que fueran entregados al Estado panameño como abono a la multa.

De los $220 millones que en 2017 Odebrecht se comprometió pagar en concepto de multa a Panamá, solo ha entregado hasta ahora $74.4 millones, es decir, la empresa brasileña adeuda $146 millones.

La fiscalía ha insistido en que Odebrecht no está cumpliendo con el pago de la multa y que los intereses por morosidad se están acumulando, pero los abogados de la empresa sostienen que no tiene fondos para hacer frente a la multa, ya que se ha quedado sin contratos con los que obtener fondos para cumplir con dicha responsabilidad.

Desde el año 2019, la empresa brasileña Odebrecht se ha retrasado en los pagos de la multa que le fue impuesta por un tribunal a raíz de su vinculación con el pago de sobornos a funcionarios para la obtención de obras de infraestructura.

Pero no solo el pago de la multa se ha retrasado, el juicio a 26 personas por los delitos de peculado y corrupción de funcionarios relacionados con la entrega de coimas de Odebrecht fue pospuesto para el 13 de enero de 2026, luego que de haber sido pospuesto en tres ocasiones.

El juicio ha sufrido retrasos debido a que la Fiscalía Anticorrupción no ha recibido una serie de asistencias judiciales de Brasil, con los testimonios de exdirectivos de Odebrecht que pueden ayudar a establecer la responsabilidad penal de algunos de los procesados.

También por el proceso de notificación de algunos de los imputados que se encuentran fuera del país. Entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia.

El juzgado explicó, mediante el Auto Variado No. 327 del 7 de noviembre de 2025, que han transcurrido más de cuatro meses desde que se remitió la Asistencia Judicial Internacional No. 43 del 4 de junio de 2025 a la República de Colombia para notificar a Martinelli, sin haber recibido respuesta.

Martinelli estuvo primero asilado durante varios meses en la Embajada de Nicaragua en Panamá, pero nunca recibió el beneplácito para viajar a ese país. Luego recibió un salvoconducto para viajar a Colombia.

La Fiscalía Anticorrupción alega estar preparada para enfrentar el juicio Odebrecht, a pesar de que las asistencias judiciales no hayan sido entregadas al juzgado.

El Ministerio Público alega que las pruebas que se encuentran en el expediente son suficientes para lograr una sentencia condenatoria.

Entre estas pruebas se encuentran testimonios y documentos obtenidos durante la investigación, en los que se certifican los pagos hechos por la empresa en concepto de coimas a funcionarios panameños.

También la fiscalía mantiene informes de los movimientos bancarios entre las sociedades que sirvieron para ocultar las coimas entregadas a cambio de los contratos.

Así como testimonios obtenidos de acuerdos de colaboración alcanzados con algunos de los investigados.