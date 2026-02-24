Odebrecht: la fiscal solicita la absolución de Navin Bhatka

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio del caso Odebrecht reinició este martes 24 de febrero, con una solicitud de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo para absolver a Navin Bhatka, quien estaba acusado por sus vínculos con una estructura societaria utilizada por los Martinelli Linares para adquirir un helicóptero con matrícula N1626L.

Bhatka figura como propietario de MTI Corporation, sociedad que giró un cheque de $814,000 para la compra del Eurocopter. La compra se completó con fondos de Aeon Group, una sociedad utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para repartir las coimas.

El helicóptero fue registrado a nombre de Silver Wing. La tenedora del 100%de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, según consta en el expediente.

Con el expresidente Martinelli y sus dos hijos, Bhatka es socio de Corporación Energía del Istmo. Esta sociedad utilizó dinero de la Caja 2 como garantía para pedir un préstamo de$10 millones en Global Bank.

Martinelli también está siendo enjuiciado. Para él, la fiscal pidió la sentencia condenatoria.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares también están acusados, pero serán enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia, ya que ambos son diputados suplentes del Parlacen (Ricardo Alberto también lo es de la Asamblea Nacional).

Bhatka siguió la transmisión del juicio de Odebrecht de forma telemática, a través de la plataforma Zoom.

Información en desarrollo...