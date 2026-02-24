Panamá, 24 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juicio por blanqueo de capitales

    Odebrecht: la fiscal solicita la absolución de Navin Bhatka

    Juan Manuel Díaz
    Odebrecht: la fiscal solicita la absolución de Navin Bhatka
    Navin Bhatka, en el juicio de Odebrecht, el 24 de febrero de 2026.

    El juicio del caso Odebrecht reinició este martes 24 de febrero, con una solicitud de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo para absolver a Navin Bhatka, quien estaba acusado por sus vínculos con una estructura societaria utilizada por los Martinelli Linares para adquirir un helicóptero con matrícula N1626L.

    +info

    El papel de Frank De Lima en el blanqueo de capitales: testaferros y testimonios claveLa condena en Estados Unidos de los hijos de Martinelli es pieza clave en el juicio de Odebrecht; la fiscal pide condena de prisiónLa fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu

    Bhatka figura como propietario de MTI Corporation, sociedad que giró un cheque de $814,000 para la compra del Eurocopter. La compra se completó con fondos de Aeon Group, una sociedad utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para repartir las coimas.

    El helicóptero fue registrado a nombre de Silver Wing. La tenedora del 100%de las acciones de Silver Wing es Importadora Ricamar, según consta en el expediente.

    Con el expresidente Martinelli y sus dos hijos, Bhatka es socio de Corporación Energía del Istmo. Esta sociedad utilizó dinero de la Caja 2 como garantía para pedir un préstamo de$10 millones en Global Bank.

    Martinelli también está siendo enjuiciado. Para él, la fiscal pidió la sentencia condenatoria.

    Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares también están acusados, pero serán enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia, ya que ambos son diputados suplentes del Parlacen (Ricardo Alberto también lo es de la Asamblea Nacional).

    Bhatka siguió la transmisión del juicio de Odebrecht de forma telemática, a través de la plataforma Zoom.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más
    • PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más