Odebrecht: los países donde ya hubo condenas judiciales

El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht dejó condenas judiciales firmes en varios países, luego de complejas investigaciones que documentaron el pago de alrededor de 788 millones de dólares en sobornos distribuidos en al menos 12 países de América Latina.

El siguiente es un repaso de las principales sentencias dictadas en este proceso por sobornos, lavado de dinero y asociación ilícita.

Brasil

Brasil concentró el núcleo del caso dentro de la Operación Lava Jato. Los tribunales condenaron a decenas de empresarios y políticos. Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía, recibió una pena de 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación criminal. En 2017, salió de prisión tras cumplir dos años y medio de su condena, para continuar el resto de su pena bajo arresto domiciliario en su mansión de São Paulo, como parte de un acuerdo de colaboración con la justicia. Su condena fue reducida posteriormente, trabajó dos años en un hospital de São Paulo y en 2023 cumplió su sentencia.

Otros exejecutivos y altos funcionarios brasileños también enfrentaron sentencias. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cumplió 580 días de prisión por una condena relacionada con el caso, que más tarde quedó anulada por vicios procesales, tras sustentarse en parte en pruebas aportadas por Odebrecht.

Perú

Perú registra uno de los balances judiciales más amplios del caso. La fiscalía reportó 65 condenas vinculadas a la trama de sobornos. En 2024, la justicia condenó al expresidente Alejandro Toledo a 20 años y seis meses de prisión, tras su extradición desde Estados Unidos, por recibir pagos ilícitos de Odebrecht para adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia recibieron condenas de 15 años de prisión por lavado de activos, al acreditarse el financiamiento ilegal de campañas electorales con fondos de la constructora. El expresidente Alan García se quitó la vida en 2019 cuando la policía intentó detenerlo por el caso. Pedro Pablo Kuczynski continúa procesado, sin sentencia.

Ecuador

Ecuador se convirtió en el primer país en condenar a un alto funcionario en ejercicio por el caso Odebrecht. En 2017, la justicia sentenció al entonces vicepresidente Jorge Glas a seis años de prisión por asociación ilícita, tras comprobar el cobro de sobornos. El tribunal también condenó a otros integrantes de la red, entre ellos a un familiar cercano del exvicepresidente.

Colombia

En Colombia, los jueces dictaron varias condenas contra exfuncionarios y excongresistas. El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aceptó cargos y recibió una pena de cinco años y dos meses de prisión por recibir pagos ilícitos.

El exsenador Otto Bula fue condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel, mientras que la Corte Suprema impuso 11 años y cinco meses de prisión al exsenador Antonio Guerra, por concierto para delinquir y cohecho relacionados con Odebrecht.

Las autoridades estiman que en Colombia se repartieron unos 20 millones de dólares en sobornos.

Otras condenas y procesos

En República Dominicana, un tribunal condenó en 2021 al exministro Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón por sobornos y lavado de dinero. Sin embargo, en 2024 la Suprema Corte de Justicia anuló esas sentencias, al considerar que la acusación no logró probar los cargos, por lo que el país quedó sin condenas firmes en este caso.

En Guatemala, el excandidato presidencial Manuel Baldizón se declaró culpable en Estados Unidos y recibió en 2019 una condena de más de cuatro años de prisión por lavar dinero de Odebrecht. A su regreso al país enfrenta procesos penales por los sobornos de la constructora.

En México y Venezuela, las autoridades abrieron investigaciones relevantes, como la del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y señalamientos contra altos funcionarios venezolanos, pero hasta ahora no se han dictado condenas judiciales firmes relacionadas con Odebrecht. Los procesos permanecen abiertos o sin avances definitivos.