Odebrecht: Martinelli sigue el juicio desde Colombia junto a su abogada Jessica Canto, funcionaria de la Asamblea

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, uno de los imputados en el caso Odebrecht, sigue el juicio desde Colombia, acompañado por su abogada Jessica Canto.

Este lunes 12 de enero, primer día del emblemático juicio por el caso de corrupción y blanqueo de capitales, Martinelli se conectó al acto por vía digital.

El expresidente lucía inquieto. La jueza Baloisa Marquínez apenas había comenzado a decir “las personas que están en línea…”, cuando Martinelli irrumpió en la pantalla y, sin esperar turno, se presentó: “Buenos días, mi nombre es Ricardo Martinelli y mi cédula es…”.

La audiencia es transmitida en vivo por el canal de YouTube del Órgano Judicial.

Martinelli permanece asilado en el vecino país desde el año pasado, para evadir la condena por blanqueo de capitales de más de 10 años de prisión en el caso New Business.

Canto es funcionaria de la Asamblea Nacional y devenga un salario mensual de 5,000 dólares.

Foto de archivo en la que se observa a Jessica Canto en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde Ricardo Martinelli permaneció asilado durante más de un año. LP / Elysée Fernández

Antes del juicio, Martinelli publicó en sus redes sociales una foto junto a Canto. En la imagen, ambos aparecen sentados en una oficina, frente a una computadora portátil encendida. Martinelli sostiene una taza, mientras Canto carga a Bruno, la mascota del exmandatario.

“Aquí conectados al show de la distracción donde veremos si en Panamá hay o no debido proceso. Es de todos conocidos que allí lo violan y por eso no hay chen chen ni inversión ni trabajo para el pueblo panameño”, escribió en su cuenta de Instagram.

Jessica Canto y Ricardo Martinelli. Foto: Tomada de Instagram

Las pruebas

En 2022, sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron condenados a 36 meses de prisión en Nueva York, por conspirar para blanquear $28 millones de Odebrecht. En medio de ese juicio ellos confesaron que su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, les ordenó recibir las coimas.

La fiscalía del Distrito Este de Nueva York sustentó previamente que los hijos del exmandatario panameño recibieron sobornos, para beneficio de un “alto funcionario panameño” que, además, es “familiar cercano” de ambos.

La vinculación del exgobernante con el expediente del caso en Panamá tuvo su origen en la investigación que realizaba Suiza contra sus hijos, también por presunto lavado de activos.

Para defenderse en Suiza, los hijos de Martinelli trataron de simular la venta de locales comerciales en un desarrollo inmobiliario de su padre. Se trataba de un pago de 3.3 millones de euros, que hizo la sociedad Baxley Asset Inc. a Fordel International Ltd.

Baxley es parte del conglomerado de subsidiarias de Odebrecht, utilizadas para pagar sobornos a través de su Sector de Operaciones Estructuradas, en tanto que Fordel es una sociedad con una cuenta bancaria en el Banque Lombard Odier Darier Hentsch –Suiza– cuyos beneficiarios son los hermanos Martinelli Linares.