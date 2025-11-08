Panamá, 08 de noviembre del 2025

    JUSTICIA

    Odebrecht: un proceso atrapado en trámites

    Juan Manuel Díaz
    Odebrecht: un proceso atrapado en trámites
    Odebrecht solo ha entregado al Tesoro Nacional $76 millones de la multa de $220 millones que le fue impuesta tras admitir que usó el sistema bancario de Panamá para pagar coimas a funcionarios y particulares. Archivo

    Cuando faltaban apenas cinco días para el inicio del juicio, el caso Odebrecht volvió a quedar atrapado en la maquinaria lenta de los trámites judiciales.

    La jueza Baloisa Marquínez decidió suspender la audiencia porque el tribunal no logró notificar al expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en Colombia, pese a un edicto publicado desde octubre.

    Este obstáculo, sumado a la ausencia de asistencias judiciales solicitadas a Brasil y Perú para interrogar a testigos clave, expone una vez más la fragilidad operativa del sistema.

    El proceso más emblemático de corrupción del país —que ha acumulado fechas, edictos y reprogramaciones desde 2024— sigue sin entrar en sala, mientras el tribunal espera la respuesta de los países requeridos y la confirmación de notificación al expresidente para definir una nueva fecha.

    Odebrecht: un proceso atrapado en trámites
    Audiencia ordinaria por caso de delito de blanqueo conocido como ‘Odebrecht’ se desarrollará en la fecha alterna.

    El expediente Odebrecht involucra a 26 personas llamadas a juicio por el presunto delito de blanqueo de capitales, tras una investigación que originalmente incluyó a 50 imputados.

    [Lea aquí: Juicio por caso Odebrecht se suspende porque no han notificado a Ricardo Martinelli]

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


