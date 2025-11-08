Odebrecht: un proceso atrapado en trámites

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuando faltaban apenas cinco días para el inicio del juicio, el caso Odebrecht volvió a quedar atrapado en la maquinaria lenta de los trámites judiciales.

La jueza Baloisa Marquínez decidió suspender la audiencia porque el tribunal no logró notificar al expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en Colombia, pese a un edicto publicado desde octubre.

Este obstáculo, sumado a la ausencia de asistencias judiciales solicitadas a Brasil y Perú para interrogar a testigos clave, expone una vez más la fragilidad operativa del sistema.

El proceso más emblemático de corrupción del país —que ha acumulado fechas, edictos y reprogramaciones desde 2024— sigue sin entrar en sala, mientras el tribunal espera la respuesta de los países requeridos y la confirmación de notificación al expresidente para definir una nueva fecha.

El expediente Odebrecht involucra a 26 personas llamadas a juicio por el presunto delito de blanqueo de capitales, tras una investigación que originalmente incluyó a 50 imputados.

[Lea aquí: Juicio por caso Odebrecht se suspende porque no han notificado a Ricardo Martinelli]