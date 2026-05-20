Ola de homicidios continúa: asesinan a privado de libertad y a hombre con prontuario delictivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las cifras de homicidios continúan en aumento en el país, luego de que dos personas fueran asesinadas en hechos separados registrados durante este martes 19 de mayo.

Uno de los casos ocurrió en el sector de Fátima, en San Miguelito, donde un privado de libertad que cumplía una medida de trabajo comunitario fue asesinado mientras laboraba junto a una cuadrilla de la junta comunal.

De acuerdo con los primeros reportes, un sicario descendió de un taxi y le disparó en varias ocasiones. El cuerpo de la víctima quedó tendido en una cuneta, debajo de un puente.

Minutos después del crimen, las autoridades ubicaron el vehículo presuntamente utilizado por el atacante para escapar en el sector de Veranillo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las razones por las que cumplía trabajo comunitario. Tampoco han confirmado si el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas.

El otro caso corresponde a un hombre asesinado tras ser atacado a tiros mientras conducía su vehículo por la vía Ricardo J. Alfaro, a la altura de Villas de la Fuente, en la ciudad capital.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 6:00 p.m., la víctima se desplazaba en su automóvil cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicleta que, presuntamente, le daban seguimiento.

Los atacantes abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el conductor, aprovechando el congestionamiento vehicular y luego escaparon del lugar.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, sin embargo, falleció antes de llegar.

De acuerdo con el mayor de la policía, Gustavo Serrano, la víctima presuntamente pertenecía a un grupo delictivo del sector de Santa María, en Betania, y mantenía un amplio prontuario policial.

El crimen provocó el cierre parcial de la vía en dirección hacia San Miguelito, generando congestionamiento vehicular.

Entre enero y abril de este año, se han registrado 193 homicidios en todo el país.

Las estadísticas acumuladas del primer cuatrimestre muestran que el distrito de Panamá concentró 88 homicidios, el 45.6% del total nacional, mientras que San Miguelito registró 37 víctimas, el 19.2% del país.