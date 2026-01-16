Olmedo Javier Núñez Peñalba, panameño detenido en Venezuela, es liberado luego de siete meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, quien se encontraba detenido en Venezuela, fue liberado, según confirmó la Cancillería.

Núñez Peñalba es un un mecánico naval que se desempeñaba como parte de la tripulación de una embarcación cuando fue detenido por funcionarios venezolanos.

La detención se produjo tras la retención del buque Guaiquerí N35, interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 11 de junio. Las autoridades venezolanas señalaron que la nave se encontraba en una zona marítima restringida, mientras que el Gobierno panameño ha reclamado información clara sobre la situación jurídica del ciudadano detenido.

Según su esposa, Milagros Vergara, era 11 de junio de 2025 cuando Olmedo le escribió para decirle que las Fuerzas Armadas venezolanas estaban revisando la embarcación y no fue hasta el 19 de junio, cuando perdieron el contacto definitivamente.

El pasado 6 de enero, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador y representante permanente de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, reiteró que el país no reconocía a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. En esa misma intervención pidió la liberación de todos los presos políticos detenidos en ese territorio, incluido el panameño Olmedo Núñez. La mención elevó el caso al plano diplomático internacional y colocó el nombre del marino panameño en la agenda pública global.

Además, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, expresó el jueves 8 de enero, su deseo de que pronto fuera liberado Núñez.

La liberación del panameño se da días después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante de presos venezolanos y extranjeros”, en lo que calificó como un “gesto unilateral” para consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país.

Esto se produjo como parte de las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump, luego de ordenar la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del pasado 3 de enero.