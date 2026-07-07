Operación Alianza: 25 detenidos por tráfico de drogas en contenedores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los allanamientos se efectuaron en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Panamá.

Un total de 25 personas fueron aprehendidas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional como parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a través de la contaminación de contenedores en tránsito por puertos locales.

En la denominada Operación Alianza, se realizaron allanamientos en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.

En la operación, que se desarrolla desde 2024, se realizaron nueve diligencias en las que se logró el decomiso de más de una tonelada de droga, la cual tenía como destino países de Europa y Oceanía.

Las autoridades practican otras diligencias de registro en diferentes puntos para ubicar a otros miembros del grupo criminal y posteriormente llevarlos ante un juez de garantías para la imputación de cargos.

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