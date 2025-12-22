Panamá, 22 de diciembre del 2025

    Operación Caribe: imputan a siete personas por contrabando millonario desde la Zona Libre de Colón

    Getzalette Reyes
    Mercancía decomisada en la Operación Caribe. Imagen tomada de @aeronavalpanama

    Mercancía de contrabando valorada en más de 3 millones de dólares, que era transportada a bordo de una embarcación procedente de la Zona Libre de Colón con destino a Colombia, fue interceptada recientemente en el marco de la Operación Caribe.

    Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia

    Este lunes 22 de diciembre, durante una audiencia de control, un juez de garantías legalizó la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas al caso. Además, se les imputaron cargos por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y contrabando, informó el Ministerio Público.

    Según las autoridades, la carga incautada consistía en 2,725 cajas de cigarrillos, cuyo valor estimado supera los 3 millones de dólares. Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó el secuestro penal de la embarcación utilizada para el transporte de la mercancía, mientras se desarrolla el proceso judicial.

    De acuerdo con el artículo 259 del Código Procesal Penal, el juez de garantías puede decretar el secuestro penal de bienes relacionados con un delito cuando sea necesario para evitar su desaparición, destrucción o disposición indebida.

    La incautación se realizó al norte de Palmira, en la Costa Arriba de Colón, con la participación de funcionarios de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, el Servicio Nacional Aeronaval y la Autoridad Nacional de Aduanas.

