Operación Caribe: imputan a siete personas por contrabando millonario desde la Zona Libre de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mercancía de contrabando valorada en más de 3 millones de dólares, que era transportada a bordo de una embarcación procedente de la Zona Libre de Colón con destino a Colombia, fue interceptada recientemente en el marco de la Operación Caribe.

Este lunes 22 de diciembre, durante una audiencia de control, un juez de garantías legalizó la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas al caso. Además, se les imputaron cargos por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y contrabando, informó el Ministerio Público.

#ResultadoDeAudiencia | Operación Caribe



⛓️ Legalizan aprehensión de 7 personas.

⚖️ Imputación por Asociación Ilícita y Contrabando de más de B/3 millones (Valor de las 2,725 cajas de cigarrillos).

🚢secuestro penal de la embarcación, mientras dure el proceso. pic.twitter.com/5aQBjjeeRk — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 22, 2025

Según las autoridades, la carga incautada consistía en 2,725 cajas de cigarrillos, cuyo valor estimado supera los 3 millones de dólares. Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó el secuestro penal de la embarcación utilizada para el transporte de la mercancía, mientras se desarrolla el proceso judicial.

De acuerdo con el artículo 259 del Código Procesal Penal, el juez de garantías puede decretar el secuestro penal de bienes relacionados con un delito cuando sea necesario para evitar su desaparición, destrucción o disposición indebida.

La incautación se realizó al norte de Palmira, en la Costa Arriba de Colón, con la participación de funcionarios de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, el Servicio Nacional Aeronaval y la Autoridad Nacional de Aduanas.