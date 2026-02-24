Operación Coyote 507: dos aprehendidos por tráfico ilícito de migrantes y blanqueo de capitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, desarrolló la Operación Coyote 507, que resultó en la aprehensión de dos personas por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de migrantes y blanqueo de capitales.

Las diligencias se realizaron en horas de la madrugada de este martes 24 de febrero, en áreas de San Miguelito y Pedregal, donde se efectuaron las aprehensiones.

Según detalló la Fiscalía, esta operación está vinculada a una investigación que se desarrolla desde noviembre de 2025, contra un grupo estructurado dedicado a la recepción, facilitación y financiamiento del ingreso y salida de migrantes del territorio nacional.

Aprehendidos en San Miguelito y Pedregal por tráfico de migrantes y blanqueo. Captura de pantalla

El esquema operaba con personas de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, camerunesa y china, utilizando la frontera con Colombia en la provincia de Darién.

Durante el proceso investigativo se identificaron nueve víctimas del delito de tráfico ilícito de migrantes, entre ellas dos menores de edad.

También se detectaron pagos recibidos desde países como Venezuela, Ecuador, Camerún, Australia, así como de rutas que incluían Colombia, Panamá y Costa Rica, con destino final en Estados Unidos.

Modus operandi y cobros detectados

La Fiscalía estableció que los imputados cobraban hasta $3,000 por persona para organizar travesías desde Colombia hacia Panamá y viceversa.

Estos recorridos comprendían rutas marítimas desde el Golfo de Urabá hacia el Caribe panameño o de regreso a Colombia, así como pasos por trochas en la selva, transporte en piraguas y movilización vehicular desde o hacia la ciudad de Panamá.

Hasta el momento, dentro de este proceso ya hay dos personas detenidas e imputadas por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes.