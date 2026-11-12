Operación Escudo deja 20 aprehendidos por presunto microtráfico en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las diligencias se llevaron a cabo en El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento, El Crisol y Villa Lucre.

20 personas fueron aprehendidas durante la Operación Escudo, desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional Antidrogas en distintos sectores del distrito de San Miguelito, como parte de investigaciones por presunta venta y posesión de sustancias ilícitas.

El operativo fue liderado por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, junto con personal de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito.

Las diligencias se desarrollaron en sectores como Torrijos Carter, Samaria, Mano de Piedra y Villa Lucre. Foto/Cortesía

Las diligencias se realizaron en El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento, El Crisol y Villa Lucre, entre otros puntos del distrito.

La Operación Escudo dejó, hasta el momento, 17 personas aprehendidas por su presunta vinculación con actividades de microtráfico en San Miguelito. El operativo fue coordinado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional Antidrogas.



Video/Ministerio Público pic.twitter.com/TckezU97jH — La Prensa Panamá (@prensacom) November 12, 2026

Durante los operativos, las autoridades ubicaron presuntas sustancias ilícitas ocultas en dulces, drogas sintéticas, cocaína y marihuana.

También decomisaron dinero en efectivo y teléfonos celulares, considerados indicios dentro de las investigaciones.

Aprehenden a 20 personas por presunta venta de drogas en San Miguelito. Foto/Cortesía/Ministerio Público

De acuerdo con el Ministerio Público, las pesquisas comenzaron en julio de 2026 y apuntan a un grupo de personas que presuntamente se dedicaba a comercializar sustancias ilícitas en las inmediaciones de establecimientos comerciales, centros escolares y un centro comercial de San Miguelito.

Las 20 personas aprehendidas serán presentadas en las próximas horas ante un juzgado de garantías.