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    AUDIENCIA

    Operación Harpía: decretan detención provisional para siete imputados por pandillerismo

    La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita investiga a los imputados por su presunta vinculación con una organización criminal relacionada con pandillerismo, homicidios, delitos de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

    Getzalette Reyes
    Operación Harpía: decretan detención provisional para siete imputados por pandillerismo
    Juez ordena detención de siete presuntos pandilleros capturados en la operación Harpía. Foto/Cortesía

    El Juzgado de Garantías ordenó la detención provisional de siete personas imputadas por su presunta vinculación con una estructura criminal que operaba en el distrito de San Miguelito, como resultado de la operación Harpía, desarrollada el pasado 16 de julio por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

    La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita durante una audiencia de control de garantías, en la que el Tribunal declaró legales las aprehensiones, dio por presentada la formulación de cargos y acogió la petición de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

    Operación Harpía: decretan detención provisional para siete imputados por pandillerismo
    Siete personas permanecerán detenidas por presuntos vínculos con estructura criminal. Foto/Cortesía

    De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza consideró acreditados los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía, por lo que concluyó que la detención provisional era la medida cautelar más adecuada y proporcional para garantizar el desarrollo del proceso.

    Las siete personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento efectuadas en distintos puntos de San Miguelito, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

    Según las investigaciones, los imputados estarían vinculados a una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de delitos de pandillerismo, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con drogas.

    La Fiscalía también sostiene que el grupo reclutaba a jóvenes del sector mediante amenazas y que intimidaba y atacaba a menores de edad para obligarlos a integrarse a la estructura criminal.

    Durante la operación, las autoridades decomisaron diversos indicios relacionados con la investigación, entre ellos un arma de fuego tipo fusil y presunta sustancia ilícita.

    De acuerdo con el Ministerio Público, la operación Harpía tenía como objetivo desarticular esta organización, a la que se atribuye la presunta comisión de homicidios registrados principalmente durante los años 2025 y 2026.

    Getzalette Reyes

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