Operación Neptuno: tribunal condena a seis y absuelve a 15 procesados, entre ellos, familiares de Cholo Chorrillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación de este caso se inició en el año 2017, pero no fue hasta el año 2021 cuando se dieron las primeras aprehensiones.

Un tribunal de juicio absolvió a 15 personas acusadas de la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, detenidas durante la operación Neptuno. Entre ellas figuran familiares de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, señalado por las autoridades como uno de los líderes de la pandilla Bagdad.

Entre los absueltos se encuentran Maritza Clarke y Edmita Camargo Clarke, madre y hermana de Jorge Rubén Camargo Clarke, respectivamente; además de Cielo Madeleine González, Radamés González, Héctor Achurra, Alexander Salazar, José Moulanier, Emma Moulanier, Alberto Bustamante, Francisco Bartuano, Edwar Batista, Luis Salazar, Carlos Dutary y Luis Makenzie.

El tribunal también emitió un veredicto condenatorio por el delito de asociación ilícita contra seis de los procesados: Ricardo González, alias Riri, considerado por las autoridades como el segundo al mando de Bagdad; Gustavo González, Carlos Cornejo, Luis Montenegro, Rigoberto Jaramillo y Ernesto Lasso.

El abogado Martín Caicedo, quien ejerció la defensa de varios de los imputados, dijo que el tribunal concluyó que la Fiscalía no logró demostrar la participación de la mayoría de los procesados como integrantes de una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales.

Caicedo sostuvo, además, que la Fiscalía de Drogas incurrió en un error al sustentar la acusación, ya que, a su juicio, no pudo acreditar la existencia del delito de asociación ilícita para delinquir por falta de pruebas.

La investigación contra este grupo comenzó en 2017, pero fue hasta abril de 2021 cuando la Fiscalía de Drogas ejecutó 32 allanamientos en Boca La Caja, El Chorrillo, Alcalde Díaz, Don Bosco, Arraiján, La Chorrera, Capira y la isla San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas.

Durante esas diligencias fueron decomisados 62,851 dólares en efectivo, 14 automóviles y varias armas de fuego.

"Cholo Chorrillo". Momentos en que era trasladado por unidades policiales hacia el avión que lo llevó a los Estados Unidos. Foto/Cortesía Policía Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización contaba con la colaboración de operadores de botes artesanales, quienes alertaban a la red sobre los movimientos de las patrulleras del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Esto permitía que las embarcaciones del grupo recogieran cargamentos de droga en alta mar, los trasladaran a tierra, los dividieran en bultos más pequeños y los movilizaran hacia distintos puntos de Centroamérica.

Jorge Rubén Camargo Clarke fue declarado culpable de conspiración para el tráfico de drogas por una corte federal de Estados Unidos y extraditado a ese país en marzo de 2022, luego de ser capturado en Costa Rica, adonde había huido tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Drogas en el marco de la operación Neptuno.

El tribunal fijó para el próximo 19 de agosto, a las 3:00 p.m., la audiencia de individualización de la pena para los seis condenados.