Panamá, 04 de diciembre del 2025

    Operación Nodriza: imputan a padre de Dayra Caicedo por su presunto rol en red de tráfico de cocaína

    Juan Manuel Díaz
    La juez de garantías Joseffa Monfante imputó cargos por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas a Cédar Caicedo y otras siete personas.

    La juez de garantías Josefa Monfante imputó cargos por el delito de conspiración para el tráfico de drogas a César Caicedo y a otras siete personas, por presuntamente formar parte de una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes mediante el uso de embarcaciones de pesca.

    Monfante explicó que la Fiscalía logró establecer la existencia de un hecho ilícito y concedió a la Fiscalía de Drogas un término de seis meses para concluir las investigaciones y recopilar pruebas.

    Durante una audiencia que se inició a las 11:00 a.m., la fiscal Elizabeth Pino alegó que Caicedo está vinculado a cuatro eventos en los que se logró el decomiso de drogas.

    Relató que Caicedo concertó una serie de reuniones para actividades de narcotráfico, entre ellas una efectuada el 28 de noviembre de 2023 en una residencia ubicada en Playa Mar, Vacamonte, para coordinar el transporte de 394 kilos de cocaína y 130 kilos de la misma sustancia, que fueron decomisados por la Policía en el área de Montelimar, La Chorrera.

    César Caicedo previo a la audiencia de este 4 de diciembre.

    La Fiscalía también vincula a Caicedo con el decomiso de 20 kilos de cocaína registrado en abril de 2023, que fueron incautados a la altura de Howard, en Arraiján, dentro de un vehículo.

    Asimismo, la Fiscalía relaciona a Caicedo con el decomiso ocurrido el 5 de febrero de 2025, en el área de Amador, de 50 kilos de cocaína que eran transportados dentro de un vehículo.

    La fiscal Pino explicó que la vinculación de Caicedo, padre de Dayra Caicedo —privada de libertad a principios de este año—, fue establecida mediante vigilancias y seguimientos realizados por agentes de la Policía, quienes determinaron que sería uno de los líderes del grupo criminal.

    También se imputaron cargos por conspiración para el tráfico de drogas a Carlos Caicedo Asprilla, Dimas de Jesús Meléndez, Vidal Bello Ramírez, Rolando Aquiles Ramírez, y a los ciudadanos colombianos Fanor Méndez, Alveiro de Jesús Velasco y Plinson Moreno.

    Los aprehendidos, durante la Operación Nodriza, fueron trasladados a la sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora bajo estrictas medidas de seguridad por unidades de la Policía Nacional.

    Mientras tanto, en la parte externa de las instalaciones se apersonaron familiares y amigos de los investigados.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


