Operación Numeral: dos aprehendidos y más de $59 mil en dinero falsificado decomisado

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de dos personas y el decomiso de más de 59 mil dólares en billetes falsificados, como resultado de la Operación Numeral, desarrollada en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco.

De acuerdo con el informe oficial, la acción se inició tras labores de investigación en el corregimiento de Juan Díaz, donde unidades policiales retuvieron un vehículo que se mantenía en actitud sospechosa dentro de una plaza comercial.

Al verificar a los dos ocupantes y solicitar la inspección del automóvil con la autorización judicial correspondiente, se logró ubicar una cantidad significativa de billetes falsos.

La Policía Nacional informó que llevó a cabo la Operación Numeral en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco. Foto/Cortesía

En el vehículo fueron hallados billetes de denominaciones 100, 50, 20 y 10 dólares, todos con la misma numeración, lo que permitió confirmar su falsedad. El monto decomisado en esta primera diligencia ascendió a 24,720 dólares.

Posteriormente, las autoridades ubicaron un local dedicado a la sedería en el corregimiento de Don Bosco, donde, mediante diligencia de allanamiento realizada junto al Ministerio Público, se decomisaron más billetes falsificados de denominaciones 100, 50, 20, 10, 5 y 1 dólar, por un total de 34,277 dólares.

Tras ambos decomisos, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra los dos ciudadanos implicados y remitió los indicios para continuar con las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de moneda.