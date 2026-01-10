Panamá, 10 de enero del 2026

    SEGURIDAD PÚBLICA

    Operación Odiseo: Policía aprehende a 145 personas en su cuarto día

    Getzalette Reyes
    Operación Odiseo avanza con allanamientos, aprehensiones y controles viales. Foto/Policía Nacional

    En el cuarto día de la Operación Odiseo, la Policía Nacional informó que 145 personas fueron aprehendidas en distintos puntos del país como resultado de las acciones de seguridad y control desplegadas a nivel nacional.

    Policía despliega 17 mil efectivos en operación Odiseo para enfrentar la criminalidad

    De acuerdo con el informe oficial, 108 aprehensiones se realizaron por oficio, 24 por faltas administrativas, ocho en flagrancia y cinco por microtráfico.

    Durante la jornada, las autoridades ejecutaron 22 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron 10 armas de fuego, 18 municiones y 130 dólares en efectivo. Además, se verificaron 71,552 personas como parte de los operativos preventivos.

    En materia de tránsito, la Policía Nacional colocó 1,105 infracciones, entre ellas 160 por exceso de velocidad, 75 por luces no adecuadas, 38 por licencia vencida, siete por embriaguez comprobada, siete por uso del celular al conducir y una por aliento alcohólico.

    Unos 17 mil efectivos de la Policía Nacional han sido desplegados a nivel nacional como parte de la Operación Odiseo, con el objetivo de reforzar las labores de patrullaje y vigilancia en las zonas con mayores índices de criminalidad.

    La operación, iniciada el martes 6 de enero, busca hacer frente a las amenazas del crimen organizado, el narcotráfico y los grupos dedicados al pandillerismo, como parte de la estrategia de seguridad del Estado.

