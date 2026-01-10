Operación Odiseo: Policía aprehende a 145 personas en su cuarto día

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el cuarto día de la Operación Odiseo, la Policía Nacional informó que 145 personas fueron aprehendidas en distintos puntos del país como resultado de las acciones de seguridad y control desplegadas a nivel nacional.

De acuerdo con el informe oficial, 108 aprehensiones se realizaron por oficio, 24 por faltas administrativas, ocho en flagrancia y cinco por microtráfico.

Durante la jornada, las autoridades ejecutaron 22 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron 10 armas de fuego, 18 municiones y 130 dólares en efectivo. Además, se verificaron 71,552 personas como parte de los operativos preventivos.

Operación Odiseo avanza con allanamientos, aprehensiones y controles viales. Foto/Policía Nacional

En materia de tránsito, la Policía Nacional colocó 1,105 infracciones, entre ellas 160 por exceso de velocidad, 75 por luces no adecuadas, 38 por licencia vencida, siete por embriaguez comprobada, siete por uso del celular al conducir y una por aliento alcohólico.

Unos 17 mil efectivos de la Policía Nacional han sido desplegados a nivel nacional como parte de la Operación Odiseo, con el objetivo de reforzar las labores de patrullaje y vigilancia en las zonas con mayores índices de criminalidad.

Operativos férreos y un despliegue estratégico en la provincia de Colón forman parte de los objetivos de la #OperaciónOdiseo, orientados a sacar de las calles a personas requeridas y neutralizar cualquier acción que atente contra la seguridad de la población. #PlanFirmeza pic.twitter.com/9h094vmAUr — Policía Nacional (@policiadepanama) January 9, 2026

La operación, iniciada el martes 6 de enero, busca hacer frente a las amenazas del crimen organizado, el narcotráfico y los grupos dedicados al pandillerismo, como parte de la estrategia de seguridad del Estado.