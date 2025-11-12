Panamá, 14 de noviembre del 2025

    PANAMÁ OESTE

    Operación Transfer: capturan en La Chorrera a red dedicada al phishing y suplantación de identidad

    Getzalette Reyes
    Aprehenden a cuatro personas por hackear cuentas de WhatsApp y cometer estafas. Foto/Policía Nacional

    La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó este miércoles 12 de noviembre sobre la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo dedicado a cometer estafas mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp y la suplantación de identidad.

    El operativo, denominado Transfer, fue desarrollado por la División de Ciberdelito en el distrito de La Chorrera y permitió capturar a tres ciudadanos panameños y una mujer de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente formaban parte de esta red de fraude digital.

    Según las investigaciones, los implicados utilizaban técnicas de phishing para vulnerar las cuentas de WhatsApp de sus víctimas. Una vez obtenían el control, contactaban a sus allegados para solicitarles dinero, haciéndose pasar por la persona afectada.

    Las autoridades detallaron que los aprehendidos, junto con los indicios recabados durante la operación, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

    La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener precaución ante este tipo de delitos, evitar compartir códigos de verificación y verificar directamente cualquier solicitud de dinero recibida por medios digitales.

    Getzalette Reyes

    Portadista

