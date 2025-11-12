Operación Transfer: capturan en La Chorrera a red dedicada al phishing y suplantación de identidad

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó este miércoles 12 de noviembre sobre la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo dedicado a cometer estafas mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp y la suplantación de identidad.
El operativo, denominado Transfer, fue desarrollado por la División de Ciberdelito en el distrito de La Chorrera y permitió capturar a tres ciudadanos panameños y una mujer de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente formaban parte de esta red de fraude digital.
Operación Transfer desmantela red de estafas por hackeo de cuentas de WhatsApp en La Chorrera.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/m80Zx8kT0E— La Prensa Panamá (@prensacom) November 12, 2025
Según las investigaciones, los implicados utilizaban técnicas de phishing para vulnerar las cuentas de WhatsApp de sus víctimas. Una vez obtenían el control, contactaban a sus allegados para solicitarles dinero, haciéndose pasar por la persona afectada.
Las autoridades detallaron que los aprehendidos, junto con los indicios recabados durante la operación, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener precaución ante este tipo de delitos, evitar compartir códigos de verificación y verificar directamente cualquier solicitud de dinero recibida por medios digitales.