Panamá, 16 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AUDIENCIA

    Operaciones Eros y Colibrí avanzan con más aprehensiones y cargos por narcotráfico

    Juan Manuel Díaz
    Operaciones Eros y Colibrí avanzan con más aprehensiones y cargos por narcotráfico
    Llegada de los aprehendidos en el caso de la red criminal infiltrada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. LP Juan Díaz

    La Fiscalía de Drogas iniciará este sábado 15 de noviembre la presentación de cargos contra las 60 personas aprehendidas durante las operaciones Eros y Colibrí, señaladas por su presunta implicación en una red de tráfico de drogas que, según las investigaciones, utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar sustancias ilícitas hacia Europa.

    +info

    El ‘enganche’ de Tocumen: así se infiltró el crimen organizado en el principal aeropuerto de PanamáFuerte despliegue policial tras amenaza en audiencia de implicados en red criminal que operaba en TocumenRed infiltrada en el Aeropuerto de Tocumen cambiaba colillas de maletas para enviar droga a Europa

    El viernes, la jueza Sandra Castillo legalizó la aprehensión de 59 de los 60 investigados, entre los cuales figuran trabajadores de la terminal aérea.

    La investigación se inició en 2023 y ha registrado 24 eventos vinculados al tráfico de drogas.

    Más aprehensiones

    En las últimas horas, la cifra de detenidos por las operaciones Eros y Colibrí ha seguido en aumento.

    La Policía Nacional informó el viernes sobre la detención de un hombre en el corregimiento de Pedregal, requerido por su presunta vinculación con la red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la conspiración para cometer delitos relacionados con estupefacientes.

    Operaciones Eros y Colibrí avanzan con más aprehensiones y cargos por narcotráfico
    Otro presunto implicado en la operación Eros es capturado en Pedregal. Foto/Cortesía

    Este sábado, autoridades también reportaron la aprehensión de otro ciudadano en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá, mediante acciones preventivas. La persona es requerida por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

    Operaciones Eros y Colibrí avanzan con más aprehensiones y cargos por narcotráfico
    Policías asignados al Metro aprehenden a ciudadano requerido en la operación Eros. Foto/Cortesía

    Estas aprehensiones se suman a las diligencias realizadas el pasado miércoles 12 de noviembre en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, en el marco de las operaciones Eros y Colibrí.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones. Leer más
    • La ruta y los dueños del Oceanic Tug, la nave incautada con $200 millones en droga. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Subirán los precios de las gasolina a partir de este viernes 14 de noviembre. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Aduanas destituye a 200 funcionarios por presunta corrupción, crimen organizado y falta de idoneidad. Leer más
    • Gobierno inspeccionó el call center Alorica cuatro veces en 2025 tras denuncias, confirma la ministra de Trabajo. Leer más