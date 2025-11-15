Operaciones Eros y Colibrí avanzan con más aprehensiones y cargos por narcotráfico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía de Drogas iniciará este sábado 15 de noviembre la presentación de cargos contra las 60 personas aprehendidas durante las operaciones Eros y Colibrí, señaladas por su presunta implicación en una red de tráfico de drogas que, según las investigaciones, utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar sustancias ilícitas hacia Europa.

El viernes, la jueza Sandra Castillo legalizó la aprehensión de 59 de los 60 investigados, entre los cuales figuran trabajadores de la terminal aérea.

La investigación se inició en 2023 y ha registrado 24 eventos vinculados al tráfico de drogas.

Más aprehensiones

En las últimas horas, la cifra de detenidos por las operaciones Eros y Colibrí ha seguido en aumento.

La Policía Nacional informó el viernes sobre la detención de un hombre en el corregimiento de Pedregal, requerido por su presunta vinculación con la red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la conspiración para cometer delitos relacionados con estupefacientes.

Otro presunto implicado en la operación Eros es capturado en Pedregal. Foto/Cortesía

Este sábado, autoridades también reportaron la aprehensión de otro ciudadano en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá, mediante acciones preventivas. La persona es requerida por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Policías asignados al Metro aprehenden a ciudadano requerido en la operación Eros. Foto/Cortesía

Estas aprehensiones se suman a las diligencias realizadas el pasado miércoles 12 de noviembre en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, en el marco de las operaciones Eros y Colibrí.