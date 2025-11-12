Operaciones Eros y Colibrí: 65 fiscales y 500 agentes golpean red internacional de drogas en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Funcionarios panameños desarrollaron este miércoles 12 de noviembre dos amplios operativos denominados Eros y Colibrí, dirigidos a desarticular una red criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas, con acciones simultáneas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.

De acuerdo con reportes oficiales, más de 40 personas fueron aprehendidas durante las diligencias realizadas por la Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional.

La investigación se inició en 2023, tras una serie de diligencias de inteligencia que permitieron identificar las operaciones logísticas de la red, así como sus vínculos con organizaciones internacionales de narcotráfico.

Golpe al crimen organizado: más de 40 aprehendidos en operativos Eros y Colibrí en Panamá. Foto/Cortesía

En los allanamientos participaron 65 fiscales y 526 agentes policiales, quienes lograron decomisar dinero en efectivo y otros indicios relevantes para la investigación.

Las autoridades destacaron que ambos operativos forman parte de la estrategia nacional para combatir el crimen organizado y reforzar la cooperación regional contra el tráfico de drogas.

#OperaciónEros | Tras 22 meses de investigación junto a el Ministerio Público, realizamos más de 50 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, desarticulando un grupo criminal transnacional dedicado al tráfico internacional de droga. 🚔 #PlanFirmeza pic.twitter.com/7G9k04XqxJ — Policía Nacional (@policiadepanama) November 12, 2025

Para la tarde de este miércoles, la Policía Nacional ha convocado una conferencia de prensa para ampliar los detalles y resultados de ambas operaciones desarrolladas en las últimas horas.