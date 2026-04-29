Panamá, 29 de abril del 2026

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    Operativo

    Operativo antidrogas deja 24 aprehendidos en el este del distrito de Panamá

    Juan Manuel Díaz
    Operativo antidrogas deja 24 aprehendidos en el este del distrito de Panamá
    La Fiscalía de Drogas y la policía lograron la parehensión de 24 personas vinculadas a una red de microtráfico.

    Una operación conjunta entre la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional dejó como resultado la aprehensión de 24 presuntos miembros de una red dedicada al microtráfico en los corregimientos de Las Garzas, 24 de Diciembre y Pacora, en el distrito de Panamá.

    Durante la denominada “Operación Panamá Este Seguro”, las autoridades decomisaron drogas y dinero en efectivo, que se presume eran producto de la venta de los estupefacientes.

    La investigación de la Fiscalía de Drogas reveló que algunos de los aprehendidos desarrollaban la actividad de venta de drogas cerca de planteles educativos, lo que constituye un riesgo para la comunidad educativa.

    Entre los aprehendidos durante las diligencias se encuentra un taxista y un conductor de plataforma digital, quienes se presume eran los encargados de la distribución de la droga en estas comunidades.

    En la operación, se realizaron 19 diligencias de allanamiento y verificación de personas presuntamente relacionadas con este grupo criminal dedicado a la venta de drogas al por menor.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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