Panamá, 09 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    ACCIONES EN LAS CÁRCELES

    Operativo Armagedón: Policía decomisa celulares, drogas y objetos prohibidos en El Renacer

    Getzalette Reyes
    Policía Nacional informa del decomiso de artículos prohibidos durante operativo “Armagedón” en El Renacer. Foto/Cortesía

    La Policía Nacional informó que llevó a cabo el operativo “Armagedón” en el Centro Penitenciario El Renacer, ubicado en Gamboa, logrando el decomiso de múltiples artículos prohibidos dentro del penal.

    Durante la intervención, las autoridades reportaron la incautación de 42 teléfonos celulares, 55 cargadores, 107 hojas de afeitar (gilletes), 62 encendedores, hojas de papel feeling (hojas para hacer cigarrillos), básculas digitales y sustancias ilícitas, entre otros objetos.

    Policía Nacional informa del decomiso de artículos prohibidos durante operativo “Armagedón” en El Renacer. Foto/Cortesía

    De acuerdo con la institución, estas acciones buscan mantener el control interno y reforzar la seguridad del centro penitenciario, además de garantizar el adecuado proceso de resocialización de las personas privadas de libertad.

    El centro penal El Renacer, situado a orillas del Canal de Panamá, es conocido por albergar a reclusos vinculados a casos de alto perfil, y por contar con condiciones más humanas en comparación con otros establecimientos penitenciarios del país.

    Getzalette Reyes

    Portadista

