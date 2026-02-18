Operativo de Carnaval 2026 deja 1,186 aprehendidos y más de 7 mil infracciones de tránsito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional reportó 1,186 aprehendidos, 15 armas decomisadas y más de 7 mil infracciones durante el Operativo de Carnaval 2026.

Un total de 1,186 personas fueron aprehendidas durante el Operativo de Carnaval 2026, según el balance oficial divulgado por la Policía Nacional este martes 17 de febrero.

Del total de aprehendidos, 603 corresponden a personas requeridas por oficio, 441 por faltas administrativas, 76 en flagrancia y 66 por casos relacionados con microtráfico.

Durante el operativo también se realizaron 181 diligencias de allanamiento, se decomisaron 15 armas de fuego y 14 paquetes de droga, además de recuperarse tres vehículos con denuncia previa.

#SeguridadVial | Nos mantenemos vigilantes con acciones preventivas en todo el país. Nuestro objetivo no es incomodarte, sino garantizar que llegues seguro a tu destino. #DiosYPatria pic.twitter.com/YBlY2LJzHh — Policía Nacional (@policiadepanama) February 17, 2026

En Colón, realizamos acciones preventivasby operativas en diferentes puntos de la provincia con la finalidad de garantizar la seguridad y la sana convivencia de los ciudadanos. pic.twitter.com/ies2Vw3Im5 — Policía Nacional (@policiadepanama) February 18, 2026

Más de 7 mil infracciones de tránsito

En materia de tránsito, las autoridades informaron que 144,286 vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante estas fiestas de carnaval. En ese periodo se colocaron 7,037 boletas por diversas infracciones.

Entre las faltas más relevantes se contabilizan 1,573 por exceso de velocidad, 292 por luces inadecuadas, 168 por licencias vencidas, 420 por embriaguez comprobada y 146 por conducir con aliento alcohólico. Asimismo, 839 vehículos fueron removidos por grúas debido a distintas violaciones al reglamento de tránsito.

Policía reporta 1,186 aprehensiones en Carnaval 2026. Imagen tomada de @Sinaproc_Panama

En tanto, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacó que, pese a registrarse algunas situaciones a nivel nacional, estas fueron mínimas y atendidas de manera oportuna por las unidades desplegadas.

“Este año hemos tenido situaciones a nivel nacional, pero muy pocas. Fueron atendidas de forma correcta”, señaló el funcionario.

Fernández calificó el Operativo de Carnaval 2026 como “impecable hacia la comunidad”, resaltando el trabajo coordinado de los estamentos de seguridad para garantizar el orden y la convivencia pacífica durante las celebraciones.