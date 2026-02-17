Operativo de Carnaval 2026 deja 927 aprehendidos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 927 personas han sido aprehendidas durante el desarrollo del Operativo de Carnaval 2026, según el balance oficial divulgado la tarde de este lunes 16 de febrero por las autoridades de seguridad.

Del total de aprehensiones, 473 corresponden a personas requeridas por oficio, 322 por faltas administrativas, 74 en flagrancia y 58 por presuntos casos de microtráfico.

Aprehenden a ciudadano que intentó introducir presuntas sustancias ilícitas en la cinta costera, ciudad de Panamá. Foto/Cortesía

En el marco de las acciones operativas, también se realizaron 169 diligencias de allanamiento, se decomisaron 12 armas de fuego y 14 paquetes de droga, además de la recuperación de un vehículo con reporte.

Más de 138 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país

En materia de tránsito, las autoridades informaron que más de 138 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante el periodo festivo.

Asimismo, se han emitido 5,828 boletas por diversas infracciones.

Entre las faltas más recurrentes destacan 1,265 por exceso de velocidad, 972 por desatender señales y 305 por embriaguez comprobada.

#SeguridadVial | A esta hora, 138,007 vehículos se han desplazado hacia el interior del país. Recuerda manejar con precaución y respetar el Reglamento de Tránsito. #DiosyPatria pic.twitter.com/ZUIrdGl4iq — Policía Nacional (@policiadepanama) February 17, 2026

Para reforzar la seguridad vial y ciudadana, un total de 18,700 unidades se mantienen desplegadas en las carreteras y puntos estratégicos del país como parte del dispositivo especial por el Carnaval, que culmina este 17 de febrero.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener una conducta responsable y respetar las normas para evitar incidentes durante las festividades.