Panamá, 17 de febrero del 2026

    INFORME OFICIAL

    Operativo de Carnaval 2026 deja 927 aprehendidos en Panamá

    Getzalette Reyes
    Diversas entidades forman parte del operativo Carnaval Seguro 2026. Foto/Cortesía

    Un total de 927 personas han sido aprehendidas durante el desarrollo del Operativo de Carnaval 2026, según el balance oficial divulgado la tarde de este lunes 16 de febrero por las autoridades de seguridad.

    Inversión de carriles por la celebración de los carnavales: conozca los horarios y tramos habilitados

    Del total de aprehensiones, 473 corresponden a personas requeridas por oficio, 322 por faltas administrativas, 74 en flagrancia y 58 por presuntos casos de microtráfico.

    Aprehenden a ciudadano que intentó introducir presuntas sustancias ilícitas en la cinta costera, ciudad de Panamá. Foto/Cortesía

    En el marco de las acciones operativas, también se realizaron 169 diligencias de allanamiento, se decomisaron 12 armas de fuego y 14 paquetes de droga, además de la recuperación de un vehículo con reporte.

    Más de 138 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país

    En materia de tránsito, las autoridades informaron que más de 138 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante el periodo festivo.

    Asimismo, se han emitido 5,828 boletas por diversas infracciones.

    Entre las faltas más recurrentes destacan 1,265 por exceso de velocidad, 972 por desatender señales y 305 por embriaguez comprobada.

    Para reforzar la seguridad vial y ciudadana, un total de 18,700 unidades se mantienen desplegadas en las carreteras y puntos estratégicos del país como parte del dispositivo especial por el Carnaval, que culmina este 17 de febrero.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener una conducta responsable y respetar las normas para evitar incidentes durante las festividades.

    Getzalette Reyes

    Portadista


