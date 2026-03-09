Operativo en Chiriquí: incautan $37 mil en efectivo durante allanamiento en Bugaba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, donde decomisaron 37,690 dólares en efectivo.

De acuerdo con el informe policial, el dinero fue encontrado en billetes de diferentes denominaciones durante la diligencia realizada en la vivienda.

En el operativo también se incautaron una máquina para contar dinero, una pesa digital, 19 municiones para arma de fuego y un proveedor.

Allanamiento en Chiriquí deja $37 mil decomisados y una persona detenida. Foto/Policía Nacional

Durante la intervención fue aprehendida una mujer que se encontraba dentro de la residencia, quien no pudo justificar la procedencia del dinero ni de los objetos encontrados, según informaron las autoridades.

#Chiriquí | En el distrito de Bugaba realizamos un allanamiento donde ubicamos dinero en efectivo, municiones y otros indicios. Una persona fue puesta a órdenes de las autoridades al no justificar la procedencia de lo encontrado. #DiosYPatria pic.twitter.com/Q1y6ONjH86 — Policía Nacional (@policiadepanama) March 9, 2026

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 104.