Panamá, 09 de marzo del 2026

    DILIGENCIAS

    Operativo en Chiriquí: incautan $37 mil en efectivo durante allanamiento en Bugaba

    Getzalette Reyes
    Allanamiento en Chiriquí deja $37 mil decomisados y una persona aprehendida. Foto/Policía Nacional

    Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, donde decomisaron 37,690 dólares en efectivo.

    De acuerdo con el informe policial, el dinero fue encontrado en billetes de diferentes denominaciones durante la diligencia realizada en la vivienda.

    En el operativo también se incautaron una máquina para contar dinero, una pesa digital, 19 municiones para arma de fuego y un proveedor.

    Allanamiento en Chiriquí deja $37 mil decomisados y una persona detenida. Foto/Policía Nacional

    Durante la intervención fue aprehendida una mujer que se encontraba dentro de la residencia, quien no pudo justificar la procedencia del dinero ni de los objetos encontrados, según informaron las autoridades.

    La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 104.

