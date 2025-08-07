Operativo en Chiriquí: más de 15,000 cigarrillos y otros productos decomisados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó este jueves 7 de agosto sobre el decomiso de diversos productos en la provincia de Chiriquí sin los respectivos documentos legales, incluyendo cerca de 15 mil cigarrillos.

Aduanas informó que inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera realizaron una diligencia de inspección en un local comercial, logrando el decomiso de productos presuntamente de contrabando. Se reportó el decomiso de cigarrillos, perfumes, herramientas eléctricas, teléfonos celulares y frutas exóticas.

En un comunicado, la entidad informó que las inspecciones se llevaron a cabo en empresas dedicadas al transporte de encomiendas.

Se precisa que se retuvieron 15,800 unidades de cigarrillos sin documentación legal, con un valor CIF estimado en $1,185.00. Además, 13 perfumes, 5 cajas de herramientas eléctricas, 35 teléfonos celulares y 106 cajas de mamones chinos, presuntamente ingresados desde Costa Rica sin pasar por los controles aduaneros correspondientes, informaron las autoridades aduaneras.