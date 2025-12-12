Operativos en Caimitillo buscan a responsables del asesinato del capitán José Isaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Agentes de la Policía Nacional mantienen operativos intensivos en distintos sectores del corregimiento de Caimitillo, en Panamá Norte, con el objetivo de ubicar a los responsables de la muerte del capitán post mortem José Isaza, ocurrida la tarde del viernes 12 de diciembre durante un operativo policial.

De acuerdo con la institución, las acciones se concentran en áreas boscosas y puntos estratégicos, donde operan unidades de inteligencia, el Bloque de Búsqueda, el grupo Alfa y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con funcionarios del Ministerio Público, para dar con los implicados en el hecho.

Operativos policiales se intensifican en Caimitillo tras el asesinato del capitán José Isaza. Foto/Cortesía de la Policía Nacional de Panamá

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó el fallecimiento del oficial y expresó el pesar de la institución.

“Para la Policía Nacional hoy es un día de luto. Lamentamos informar a la comunidad en general que tuvimos el fallecimiento de una unidad policial, el capitán post mortem José Isaza”, manifestó Fernández, en redes sociales.

Fernández explicó que el capitán Isaza participaba en una operación tras registrarse disparos en el área de Chilibre, cuando fue atacado mortalmente por uno de los involucrados en el hecho delictivo.

“El capitán Isaza estuvo en una operación debido a unos disparos que se dieron hacia el área de Chilibre, donde lamentablemente fue ultimado por una de estas personas”, indicó.

El jefe policial aseguró que los operativos se mantendrán hasta capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia. “La Policía Nacional va a continuar hasta dar con los últimos responsables de este hecho y llevarlos a las instancias correspondientes para que se les aplique todo el peso de la ley”, afirmó.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que, de contar con información veraz que contribuya a la investigación, la comunique de manera confidencial a través de la línea 104.