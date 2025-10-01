Operativos en Panamá: capturan a presuntos depredadores sexuales que usaban academias de fútbol y falsos empleos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una operación efectuada este miércoles 1 de octubre por el Ministerio Público y la Policía Nacional permitió la captura de presuntos depredadores sexuales que accedían a sus víctimas simulando tener una escuela de fútbol para niños y mediante la solicitud de servicios domésticos.

Durante una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento, se logró ubicar en Las Mañanitas de Tocumen a un hombre que mantenía una denuncia por violación contra una joven indígena.

En este caso, la víctima respondió a un anuncio en el que se solicitaban los servicios de una niñera y trabajadora doméstica, pero, una vez en el lugar de trabajo, la joven fue violada y sometida a tratos crueles.

La denuncia fue presentada a principios de este año, cuando la víctima acudió a las autoridades para reportar los hechos. El investigado se había dado a la fuga, pero fue ubicado a través de labores de inteligencia.

En otro caso, el Ministerio Público aprehendió en el corregimiento de Juan Díaz a un sujeto investigado por la presunta comisión del delito de abuso sexual en perjuicio de menores de edad.

Según las investigaciones, este individuo manejaba una academia de fútbol y citaba a los niños en su residencia con diversas excusas, ofreciéndoles dinero a cambio de actos de carácter sexual.

En los operativos también fueron detenidos otros dos hombres, requeridos por la presunta comisión de delitos de corrupción de menores y violación, en los sectores de Chilibre y Pacora.

Además, en estas diligencias se aprehendió a dos personas por la presunta comisión del delito de robo.

Un informe de la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual (Conapredes) reveló que, entre 2019 y diciembre de 2022, se reportaron 26,227 casos de delitos sexuales en todo el país.

De estos, 5,679 se perpetraron en la provincia de Panamá, 3,319 en Panamá Oeste, 3,067 en Bocas del Toro y 2,941 en Chiriquí.

Según el informe, el 92% de las víctimas fueron mujeres y el 8% correspondieron al sexo masculino. Hasta febrero de este año, en Panamá se habían registrado 895 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 346 correspondían a delitos de violación.

Las autoridades estiman que existe un subregistro en los casos de abuso sexual, ya que algunas víctimas no presentan denuncias debido al escarnio social y al temor a posibles represalias por parte de sus agresores.