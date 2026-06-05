Panamá, 05 de junio del 2026
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    Patrullajes

    Operativos le cierran el cerco a los prófugos, atrapan a ocho más en Pacora y Chepo

    Faltan 31 reos por recapturar tras motín y fuga en La Joyita.

    Martha Vanessa Concepción
    Operativos le cierran el cerco a los prófugos, atrapan a ocho más en Pacora y Chepo
    Recapturan a ocho reos más en Pacora y Chepo, tras la fuga de La Joyita. PN

    Ocho privados de libertad que se habían evadido del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, se suman a la lista de recapturados tras un operativo en conjunto entre la Policía Nacional, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    +info

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    La Policía informó que los operativos se concentraron la noche de este jueves, en los sectores de Pacora y Chepo tras un seguimiento de inteligencia militar y policial.

    Operativos le cierran el cerco a los prófugos, atrapan a ocho más en Pacora y Chepo
    Recapturan a ocho reos más en Pacora y Chepo, tras la fuga de La Joyita. PN

    En la primera intervención, agentes policiales y del SPI interceptaron a seis de los prófugos en el corregimiento de Pacora.

    Paralelamente, patrullas del Senafront desplegadas en el distrito de Chepo lograron la detención de otros dos sujetos que intentaban evadir los cercos de seguridad en la zona este de la provincia.

    Operativos le cierran el cerco a los prófugos, atrapan a ocho más en Pacora y Chepo
    Recapturan a ocho reos más en Pacora y Chepo, tras la fuga de La Joyita. PN

    Con estas últimas detenciones, las autoridades confirman que hasta el cierre de esta nota, un total de 164 evadidos han sido devueltos al sistema penitenciario, mientras que 31 personas permanecen de forma ilegal en las calles.

    Los estamentos de seguridad mantienen bloqueos de vías y patrullajes ininterrumpidos en todo el territorio nacional, instando a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier sospecha sobre el paradero del resto de los fugitivos.

    Martha Vanessa Concepción


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