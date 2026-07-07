Ordenan detención a implicados en red criminal que importaba partes de armas por ‘courier’ desde EUA 

La investigación se inició el pasado 26 junio, a raíz de informes de inteligencia que alertaron sobre la operación de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas.

Un juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención provisional de tres personas por el delito de tráfico internacional de armas. Los imputados introducían, a través de empresas de courier (mensajería), partes de pistolas y armas automáticas que luego eran ensambladas en una empresa ubicada en Arraiján.

Durante la audiencia celebrada este lunes 6 de julio, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público presentó evidencias que vinculan a los imputados con un grupo dedicado a la introducción de partes de armas de fuego a través de una empresa de courier.

Los componentes eran enviados desde Estados Unidos a través de la empresa y luego retirados por los miembros del grupo criminal, que luego los llevaban hasta una empresa en Arraiján, en donde eran ensamblados.

Las autoridades detectaron piezas de armas en envíos vía courier. Foto/Cortesía

Las armas no poseían números de serie por lo que, si se utilizaban para la comisión de un delito, no podrían ser rastreadas.

Los imputados fueron aprehendidos este lunes en la denominada operación Anonymous, realizada en Arraiján, durante la que se logró ubicar materiales y equipos para el ensamblado de las armas.

El Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas han efectuado varias operaciones para detectar el uso de empresas de courier para el transporte de armas de fuego.

Las armas usualmente son vendidas a grupos criminales que operan en las ciudades de Panamá y Colón, para la comisión de delitos de robo, sicariato y custodia de droga.