    Descentralización

    Ordenan detención de exalcalde Arraiján por presunto peculado con fondos de la descentralización

    Juan Manuel Díaz
    Juez de garantías imputa cargos a exalcalde de Arraiján.Archivo.

    Un juez de garantías imputó cargos y decretó la detención provisional del exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el manejo irregular de $14 millones asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para la ejecución de obras comunitarias.

    Exalcalde de Arraiján es aprehendido en medio de investigación judicial

    En una audiencia realizada este viernes en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, también se imputaron cargos y se ordenó la detención provisional de Oscar Medina, Yariana Cabrera y José Amaya por la presunta comisión del delito de peculado agravado.

    Durante la audiencia, que inició en horas de la mañana, el juez de garantías legalizó la aprehensión y acogió la solicitud de imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

    La defensa de los imputados anunció que apelará las medidas cautelares impuestas por el juez, por lo que se fijó una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para el próximo 5 de marzo a las 8:30 a.m.

    La investigación de la fiscalía se fundamenta en la presunta administración irregular de fondos destinados a proyectos comunitarios y obras municipales, en el marco del programa de descentralización creado para impulsar el desarrollo local.

    La Fiscalía Anticorrupción ha establecido en $25.4 millones la lesión patrimonial objeto de investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de descentralización por parte de 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros, a quienes se les han formulado cargos por la presunta comisión del delito de peculado.

    Las investigaciones buscan determinar el uso dado por representantes de corregimiento, tesoreros y alcaldes que recibieron fondos de descentralización, pero cuyas obras para las que fueron solicitados no se concluyeron.

    Rodríguez es presidente del área de organización de Arraiján del Partido Revolucionario Democrático.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


