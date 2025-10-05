Ordenan detención provisional a dos sospechosos por secuestro y homicidio de joven en Bocas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los dos sospechosos del secuestro y homicidio de Boris Yaseth Guerra Rowe, de 27 años, en Finca 4, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedaron detenidos de manera provisional tras una audiencia de garantías.

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro detalló que a los dos aprehendidos el sábado se les imputaron cargos por privación de libertad y homicidio agravado.

Guerra Rowe fue visto por última vez la noche del 23 de septiembre. Según las investigaciones, testigos relataron que varios sujetos llegaron a su residencia en Finca 4, lo golpearon, lo subieron a un vehículo y se lo llevaron por la fuerza.

Desde entonces, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional, en conjunto con la Policía Nacional, inició las diligencias de investigación.

El sábado, las autoridades confirmaron que los restos hallados en una fosa clandestina cerca de Finca 4 corresponden al joven reportado como desaparecido.

El Ministerio Público informó que aún está pendiente ubicar a una tercera persona vinculada a este caso.