Panamá, 14 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AUDIENCIA

    Ordenan detención provisional a hombre acusado de asesinar a su expareja en Pocrí de Aguadulce

    José González Pinilla
    Ordenan detención provisional a hombre acusado de asesinar a su expareja en Pocrí de Aguadulce
    El hombre que asesinó a la joven en Aguadulce fue aprehendido el domingo.

    Por solicitud de la Fiscalía Regional de Coclé, un juez ordenó la detención provisional de un hombre de 25 años imputado por el delito de femicidio agravado, tras el asesinato de su expareja ocurrido el domingo 12 de octubre de 2025 en el corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, informó este lunes el Ministerio Público a través de su cuenta en la red social X.

    +info

    Joven de 19 años es asesinada por su expareja en parque de Aguadulce

    La víctima, una joven de 19 años, fue atacada a puñaladas la mañana del domingo en el Parque 19 de Octubre. Informes extraoficiales indican que el agresor le causó más de 15 heridas en distintas partes del cuerpo. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

    El subcomisionado Saúl Sánchez, de la Zona de Policía de Coclé, explicó el domingo que tras el ataque se desplegó el operativo en la zona, que permitió la aprehensión del presunto responsable, quien de inmediato fue puesto a disposición del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.

    Vecinos del sector expresaron su consternación por el hecho y exigieron justicia y mayores medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género, recordando que estos sucesos ocurren con preocupante frecuencia en distintas partes del país.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Así buscan a Panamá en Google. Leer más
    • Tribunal rechaza amparo de la fiscalía en caso de vale digital. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Reasignaciones por $104 millones en el presupuesto para educación: UP, Unachi y UTP tendrían más recursos. Leer más