Ordenan detención provisional a representante de David por lesión patrimonial de $4.4 millones

El representante del corregimiento de David, en la provincia de Chiriquí, Jorge Eduardo Montenegro Vallarino, quedó detenido de forma provisional luego de una audiencia celebrada este miércoles 24 de diciembre en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de David, en el marco de las investigaciones por el denominado caso de la Descentralización Paralela.

Por otra parte, la defensa de Montengro apeló la medida de detención provisional solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Dicha audiencia de apelación fue programada para el 30 de diciembre, en el Tribunal de Apelaciones de David.

Montenegro Vallarino, quien pertenece al Partido Revolucionario Democrático (PRD), se entregó voluntariamente este martes 23 de diciembre en las oficinas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Chiriquí, luego de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una orden de aprehensión en su contra.

El Ministerio Público lo señala por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado, en perjuicio de la Junta Comunal de David. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por La Prensa, la lesión patrimonial ascendería a $4.4 millones, correspondientes al período 2019–2024.

El caso de la descentralización paralela investiga el presunto uso irregular de fondos públicos asignados a juntas comunales mediante mecanismos alternos al sistema regular de descentralización.

En el ámbito político, Montenegro Vallarino participó en las elecciones internas del PRD, celebradas en noviembre, como candidato a primer subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional.